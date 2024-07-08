У Києві оголосили День жалоби у зв'язку з ракетною атакою росіян

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Анна Григораш
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9 липня у Києві оголосять Днем жалоби у у звʼязку з терористичною атакою росії на цивільні обʼєкти столиці.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Постраждалі діти у лікарні "Охматдит". Фото: libkos

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Крім того, 9 липня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Також мер повідомив, що розбір завалів у Києві триває. Попередньо в місті загинули 20 людей. Майже 100 постраждали.

Пацієнтів з дитячої лікарні "Охматдит", куди вручила ворожа ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста. Під час повторної атаки вдень 8 липня постраждав пологовий будинок “Ісіда” – там загинуло 7 людей. Також у Шевченківському районі частково зруйновано багатоповерхівку, є руйнування і постраждалі у Солом‘янському районі.

Фото: libkos

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Опубліковано: 08 липня 2024
ракетний обстріл
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