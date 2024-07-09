Держава повністю відбудує “Охматдит”: коли розпочнуть роботи та скільки витратять

В Україні ухвалили рішення найближчим часом розпочати роботи з відновлення будівлі "Охматдиту", яка постраждала від обстрілу 8 липня .

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

“Держава повністю відбудує “Охматдит”. Починаємо роботи вже зараз. Міністерство охорони здоровʼя, Міністерство економіки та Міністерство фінансів відразу після трагедії отримали вказівку опрацювати питання щодо виділення коштів для відновлення і допомоги постраждалим”, — зазначив Денис Шмигаль.

Наразі з резервного фонду держбюджету виділять 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в “Охматдиті”. Фінансування будуть збільшувати в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови.

Також кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини.

За наказом президента України, пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів “Охматдиту” переведуть у Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2.

Фото: Володимир Зеленський