У Києві зменшилася кількість таксі через мобілізацію: подробиці

Таксисти у Києві почали рідше виїжджати на замовлення через побоювання мобілізації.

Про це розповів гендиректор корпоративної та сімейної служби трансферів Transflot Віктор Федосюк, пише LIGA.net.

За його словами, після початку повномасштабної війни кількість водіїв у його компанії зменшилась приблизно на 80% і відновити їхнє число вони поки не в змозі. Іноді Transflot залучає до роботи сторонніх приватних перевізників. Але зараз це стало робити важче.

За спостереженнями Федосюка, нестача водіїв стала більш відчутною після 18 травня, коли набрав чинності закон про мобілізацію. Хоча у літній сезон через канікули та відпустки вільних машин має бути більше, поки цього не відчувається. Він додає, що знайти водія важче вдень, бо багато перевізників працюють або до восьмої ранку, або у вечірню годину пік, після дев’ятої.

Опосередковано підтверджують цю інформацію і дані компанії з транспортного моделювання "Беспалов ЛАБ", що є офіційним дистриб’ютором в Україні продукції розробника GPS-технологій TomTom. Там повідомили про зменшення трафіку в чотирьох українських містах у робочий тиждень 20-24 травня на 1-8% порівняно з тижнем 13-17 травня.

"Прогнозую, що після 16 липня ситуація десь на два тижні ще більш загостриться. Будуть їздити тільки люди молодші за 25 років чи старші за 60", – вважає Федосюк.

Transflot також зіштовхнувся з мобілізацією співробітника під час роботи.

"Водій стояв біля авто, під’їхав "бусик" і забрав на ВЛК", – розповідає підприємець.

Зараз Transflot шукає працівників до 25 років.

У платформі порівняння цін на таксі Taximer також розповіли про зменшення кількості таксистів у Києві.У компанії Uklon не відчули впливу набрання чинності закону про мобілізацію на ринок таксі. Згідно з їхніми даними, після 18 травня "були незначні коливання в активності партнерів", але вже за тиждень показники повернулися до норми.

Раніше у Київському метрополітені повідомили, що вимушені змінити графіки руху поїздів на всіх лініях підземки через нестачу робітників у зв'язку з мобілізацією.

Фото: Unsplash\Fotis Fotopoulos