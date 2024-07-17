Будинок на Сирці, зруйнований російською атакою, можна відновити: за який час

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Ірина Маймур
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Будинок на Сирці, зруйнований російською атакою, можна відновити.

Про це повідомив LIGA.net тимчасовий виконувач обов'язків голови Шевченківської РДА Олександр Поповцев.

За його словами, на відбудову піде не менше року.

Поповцев зазначив, що наразі буде проводитися інструментальне обстеження тримальних конструкцій, щоб зрозуміти, як можна буде відновити будинок.

"Найкращий варіант, звичайно, – це відновити повністю з четвертим і п'ятим під'їздами. Оптимальний і оптимістичний – відновити три під'їзди. Тобто от ми бачимо: тут було п'ять під'їздів, відновимо три, а житло і майно мешканців четвертого і п'ятого під'їзду будуть вважатися знищеними внаслідок збройної агресії", – повідомив Поповцев.

Отже, люди матимуть право скористатися державною програмою єОселя – отримати сертифікат на придбання нового житла, додав він.

Нагадаємо, що 8 липня росія влаштувала масовану атаку по Україні. Тоді постраждав 5-поверховий будинок на Сирці, дитяча лікарня "Охматдит" та інші будівлі.

Фото: Уляна Кричковська/LIGA.net

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Опубліковано: 17 липня 2024
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