В метро Харкова встановлюють нові літери станції “Ярослава Мудрого”: фото

У Харкові співробітники метрополітену встановлюють нові літери на колійні стіни на станції “Ярослава Мудрого”.

Про це повідомили в КП “Харківський метрополітен”.

Наразі співробітниками метрополітену вже встановлено два комплекти літер з восьми. Для їх створення використали шрифт Sealt українського дизайнера Михайла Рафайлика.

Відповідно до розпорядження Харківського міського голови Ігоря Терехова станцію метро “Пушкінська” перейменували на “Ярослава Мудрого” у квітні 2024 року.

Станцію відкрили у 1984 році. Вона розташована на перетині вулиць Сковороди і Ярослава Мудрого.

Фото: КП “Харківський метрополітен”