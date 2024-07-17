В метро Харкова встановлюють нові літери станції “Ярослава Мудрого”: фото

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Наталія Габрух
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У Харкові співробітники метрополітену встановлюють нові літери на колійні стіни на станції “Ярослава Мудрого”.

Про це повідомили в КП “Харківський метрополітен”.

Наразі співробітниками метрополітену вже встановлено два комплекти літер з восьми. Для їх створення використали шрифт Sealt українського дизайнера Михайла Рафайлика.

Відповідно до розпорядження Харківського міського голови Ігоря Терехова станцію метро “Пушкінська” перейменували на “Ярослава Мудрого” у квітні 2024 року.

Станцію відкрили у 1984 році. Вона розташована на перетині вулиць Сковороди і Ярослава Мудрого.

Фото: КП “Харківський метрополітен”

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Опубліковано: 17 липня 2024
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