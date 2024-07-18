У київському метро не планують ставити захисні екрани: що зроблять замість цього

У київському метро наразі не планують ставити захисні екрани, однак розробляють додаткові заходи від падіння пасажирів на колії.

Про це повідомив РБК-Україна заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако.

Що планують робити для запобігання падінню людей на колії:

посилять інформування щодо правил поведінки пасажирів на платформі;

створять додаткові попереджувальні знаки (наліпки) щодо обережності під час очікування поїзда на підлозі платформ окремих станцій, перед обмежувальною лінією;

посилять візуальний контролю за станом пасажирів на контрольно-пропускних пунктах станцій.

Можливість встановлення захисних екранів також нині опрацьовують. При цьому в метро враховують пасажиропотоки, а також конструктивні та архітектурно-планувальні характеристики станцій.

Нагадаємо, що в червні три людини впали на колії київського метро. У зв'язку з цим на сайті Київради зареєстрували петицію про встановлення захисних екранів на станціях.

Фото: Економічна правда