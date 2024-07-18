У київському метро не планують ставити захисні екрани: що зроблять замість цього

287
Ірина Маймур
share share

У київському метро наразі не планують ставити захисні екрани, однак розробляють додаткові заходи від падіння пасажирів на колії.

Про це повідомив РБК-Україна заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако.

Що планують робити для запобігання падінню людей на колії:

  • посилять інформування щодо правил поведінки пасажирів на платформі;
  • створять додаткові попереджувальні знаки (наліпки) щодо обережності під час очікування поїзда на підлозі платформ окремих станцій, перед обмежувальною лінією;
  • посилять візуальний контролю за станом пасажирів на контрольно-пропускних пунктах станцій.

Можливість встановлення захисних екранів також нині опрацьовують. При цьому в метро враховують пасажиропотоки, а також конструктивні та архітектурно-планувальні характеристики станцій.

Нагадаємо, що в червні три людини впали на колії київського метро. У зв'язку з цим на сайті Київради зареєстрували петицію про встановлення захисних екранів на станціях.

Фото: Економічна правда

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 18 липня 2024
share share
У Києві відкрили перший в Україні ветеранський хаб ЛГБТ+ військових У Києві відкрили перший в Україні ветеранський хаб ЛГБТ+ військових Бронювання від мобілізації запрацювало в “Дії”: як скористатися послугою Бронювання від мобілізації запрацювало в “Дії”: як скористатися послугою “Місце сили” і “капсула часу”: Як київські активісти відновлюють 100-річну садибу на Татарці “Місце сили” і “капсула часу”: Як київські активісти відновлюють 100-річну садибу на Татарці Історія гленкерна Історія гленкерна
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.