У київському метро не планують ставити захисні екрани: що зроблять замість цього
У київському метро наразі не планують ставити захисні екрани, однак розробляють додаткові заходи від падіння пасажирів на колії.
Про це повідомив РБК-Україна заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентин Кульбако.
Що планують робити для запобігання падінню людей на колії:
- посилять інформування щодо правил поведінки пасажирів на платформі;
- створять додаткові попереджувальні знаки (наліпки) щодо обережності під час очікування поїзда на підлозі платформ окремих станцій, перед обмежувальною лінією;
- посилять візуальний контролю за станом пасажирів на контрольно-пропускних пунктах станцій.
Можливість встановлення захисних екранів також нині опрацьовують. При цьому в метро враховують пасажиропотоки, а також конструктивні та архітектурно-планувальні характеристики станцій.
Нагадаємо, що в червні три людини впали на колії київського метро. У зв'язку з цим на сайті Київради зареєстрували петицію про встановлення захисних екранів на станціях.
Фото: Економічна правда
Опубліковано: 18 липня 2024