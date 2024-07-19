В Ірпені звели перший в Україні дім за допомогою 3D-принтера: там житиме родина полеглого військового

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Ірина Маймур
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В Ірпені звели перший в Україні дім за допомогою 3D-принтера.

Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин.

У будинку житиме родина загиблого військового Ярослава Березова. Він загинув на сході, захищаючи Україну.

Будинок Березових зруйнували обстрілами російські військові під час наступу на Київ у 2022 році. Благодійники вирішили зібратися і відновити житло для родини.

Будинок за технологією 3D звели в межах благодійного проєкту "Обʼєднані заради допомоги". 3D-принтер надала українська компанія "3D UTU".

Роботи стартували в липні 2023 року. Міська рада надала техніку для демонтажу руїн на подвір’ї і підготувала майданчик для будівництва.

“До виробника українського 3D-принтера компанії "3D UTU" доєдналися програмісти, проєктанти, архітектори, конструктори, виробники будматеріалів, меблів, декору, побутової техніки – спільними зусиллями понад сотні благодійників обладнали сучасний будинок і Наталя з доньками сьогодні заїхали до повністю оздобленої та готової до комфортного життя оселі”, — написав Марушин.

Фото: скриншоти з відео Олександра Маркушина

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Опубліковано: 19 липня 2024
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