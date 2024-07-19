Активісти закликають зберегти та відбудувати пошкоджений корпус Охматдиту – петиція

Зберегти від зносу та відбудувати, пошкоджений російською ракетою, корпус лікарні Охматдит закликають активісти.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабміну.

Зазначається, що 10 млрд євро на відновлення дитячої лікарні пообіцяли виділити іноземні партнери, зокрема уряд Німеччини. Цих коштів цілком достатньо аби відновити та відбудувати пам'ятки. До цього міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оглядаючи наслідки російської атаки заявив, що постраждалі корпуси не підлягають відновленню.

За словами активістів, дані висновки до отримання результатів офіційної експертизи. Крім того, такі твердження та заяви прямо порушують закон, адже відповідно до ст. 15, 22, 26 Закону України "Про охорону культурної спадщини" пам'ятка втрачає свій охоронний статус лише у разі повного зруйнування, а єдиним дозволеним видом робіт тут є реставрація та відновлення. Крім того, відповідно до Венеційської хартії пам'ятки зруйновані бо пошкодженні в ході війни, підлягають відновленню. Саме так було відновлено та відреставровано безліч об'єктів культурної спадщини в повоєнній Європі: Берліні, Варшаві, Празі, тощо.

Корпус лікарні №3 є дійсною пам'яткою історії, зведений на початку ХХ ст. на замовлення українських меценатів та підприємців – сім'ї Терещенків. Будівництво корпусу було розпочато у 1901 році та закінчено 1903 році. Автором прєкту виступив київський архітектор Володимир Ніколаєв. Спочатку у цьому корпусі розміщувалася лікарня для чорноробів – людей, які не могли сплатити дороговартісне лікування або перебування в лікарні. Тут їм безкоштовно надавалися медичні послуги, а їх сплата відбувалася за рахунок коштів сім'ї Терещенків. Також у радянський час у закладі працювали провідні педіатри України.

Раніше ми писали, що зранку 8 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Києву . Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит” .

Того ж дня майже 100 дітей з Охматдиту були транспортовані до інших медзакладів Києва, для продовження лікування. Крім того, діти, які мають до цього покази, зможуть пройти лікування за кордоном. Внаслідок прямого ракетного влучання по Охматдиту зруйновано корпус токсикології, ще пʼять корпусів, зокрема хірургічний, пошкоджені. Також частково пошкоджена єдина в країні онкогематологічна лабораторія. Проте детальніший аудит завданої росіянами шкоди триває.

Фото: МОЗ