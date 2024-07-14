Два пошкоджені корпуси “Охматдиту” не підлягають відновленню після російської атаки

Два пошкоджені корпуси дитячої лікарні “Охматдит” не підлягають відновленню після влучання російської ракети 8 липня.

Про це пише Суспільне.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, старий хірургічний корпус, скоріш за все, підлягатиме знесенню. Тож, замість двох поруйнованих, зведуть один новий сучасний корпус.

“Ми з командою “Охматдит” почали працювати над медичним завданням, для того, щоб передати його проєктантам і розпочати проєктувати на цій території новий корпус, який закриє усі питання по медичній допомозі, яка надавалася в цих двох будівлях”, — сказав Віктор Ляшко.

За його словами, на рахунки медзакладу від благодійних фондів надійшло вже понад 800 млн грн.

“Ми вже відправили кошти на усунення наслідків терористичного акту в новому першому корпусі. Також гроші будуть направлені на медичне обладнання, проєктування і будівництво нового корпусу. Уряд і держава дофінансує стільки, скільки буде треба”, — зазначив міністр.

Фото: hromadske