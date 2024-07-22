У Києві з'являться три нові смуги для громадського транспорту: адреси

“Київавтодор” облаштує три нові смуги для громадського транспорту у Києві.

Про це повідомляють у спільноті “Пасажири Києва”.

Одна зі смуг для громадського транспорту з’явиться на просп. Леся Курбаса на Борщагівці. Облаштувати її планують у липні-серпні поточного року.

Наступного року смуги мають з'явитись також на просп. Науки і вул. Якуба Коласа. Цьогоріч на ділянки нанесли дорожню розмітку відповідно до наявної організації дорожнього руху.

Нагадаємо, що раніше смуги для громадського транспорту вже облаштували на вулиці Академіка Заболотного, вулиці Івана Виговського, вулиці Євгена Сверстюка та на вулиці Академіка Єфремова.

Фото: kyivcity.gov.ua