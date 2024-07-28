До зими повністю відновлять пошкоджений сучасний корпус лікарні “Охматдит” — МОЗ

Сучасний корпус лікарні ”Охматдит”, пошкоджений унаслідок ракетної атаки РФ 8 липня , відновлять до зими.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За інформацією МОЗ, збитки від пошкоджень “Охматдиту” після ракетного обстрілу РФ оцінюються у понад 830 млн грн. Із них 400 млн грн потрібні на заміну обладнання. Гроші готовий виділити благодійний фонд американського мецената Говарда Баффета. Решту суми покриють кошти, зібрані іншими благодійниками. Загалом це понад 1 млрд грн.

Як йдеться у повідомленні, “Охматдит” вже провів прозорий конкурс та обрав підрядника на відбудову. Планується, що перша черга робіт (ремонт приміщень, заміна вікон та дверей) завершиться вже в середині вересня. Наступний етап — відновлення фасаду будівлі — триватиме ще до півтора місяця.

Надання медичних послуг тут вже відновлено, завершення відновних робіт дозволить вийти на проектні потужності.

Історична будівля токсикологічного корпусу, що зазнала найбільших руйнувань через обстріл, проходить окрему експертизу, за висновками якої ухвалюватимуть рішення відновлювати її чи створити там меморіал.

Як повідомляють у МОЗ, на місці зруйнованих будівель збудують новий корпус.

Кількість госпіталізацій у медичному закладі планується підвищити майже удвічі: з 20 тисяч до 35 тисяч, а кількість операцій — з 12 тисяч до 17 тисяч. Це значить, ще більше дітей з усієї країни матимуть доступ до найсучаснішої медичної допомоги.

За оцінками експертів, за умови належного фінансування будівництво може бути завершено вже наприкінці 2026 року.

Приблизну вартість робіт та закупівлю обладнання оцінюють у 150 млн євро. Кошти на будівництво виділить держава, також джерелом фінансування стануть донори і вже зібрані благодійні пожертви.

Фото: АрміяInform