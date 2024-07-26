У Києві знов почали косити траву у парках та скверах

У Києві знов почали косити траву у парках, скверах і на бульварах.

Про це повідомили у “Київзеленбуді”.

У зв’язку з поверненням до звичного літнього температурного режиму раз комунальники поступово відновлюють повноцінний догляд за зеленими зонами міста. Зокрема, йдеться про косіння трави.

“У разі, якщо аномальна спека повернеться до міста — тимчасове обмеження щодо заборони викосу різнотрав’я знову буде відновлено”, — йдеться у повідомленні.

Раніше через аномальну спеку вирішили припинити косіння трави на всіх балансових територіях КП УЗН Києва.

Нагадаємо, що петиція про відмову від скошування трави у спальних районах у подвір'ях багатоповерхівок набрала необхідні голоси, однак Київрада її не підтримала .

Раніше ми писали, що у 2024 році Київ продовжить експеримент із декоративними луками і відмовою від косіння трави.

Фото: Громадське радіо