У Києві знов почали косити траву у парках та скверах

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Ірина Маймур
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У Києві знов почали косити траву у парках, скверах і на бульварах.

Про це повідомили у “Київзеленбуді”.

У зв’язку з поверненням до звичного літнього температурного режиму раз комунальники поступово відновлюють повноцінний догляд за зеленими зонами міста. Зокрема, йдеться про косіння трави.

“У разі, якщо аномальна спека повернеться до міста — тимчасове обмеження щодо заборони викосу різнотрав’я знову буде відновлено”, — йдеться у повідомленні.

Раніше через аномальну спеку вирішили припинити косіння трави на всіх балансових територіях КП УЗН Києва.

Нагадаємо, що петиція про відмову від скошування трави у спальних районах у подвір'ях багатоповерхівок набрала необхідні голоси, однак Київрада її не підтримала.

Раніше ми писали, що у 2024 році Київ продовжить експеримент із декоративними луками і відмовою від косіння трави.

Фото: Громадське радіо

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Опубліковано: 26 липня 2024
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