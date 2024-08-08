У Музеї війни демонтують радянську скульптуру "Курська битва" за понад пів мільйона гривень

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Ірина Маймур
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У Музеї війни демонтують радянську скульптуру "Курська битва" за понад пів мільйона гривень.

Про це йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

Національний музей історії України у Другій світовій війні оголосив тендер на перенесення горельєфа "Курська битва". Вартість робіт складе 647 500 гривень.

Передбачено також виконання монтажних та реставраційних робіт на мідній поверхні горельєфа. Зокрема, планується очищення від забруднень і корозії, усунення дефектів, фарбування металевого каркасу та кріплень.

Останній день подання тендерних пропозицій – 16 серпня. Завершити роботи планують до першого грудня цього року. Куди саме перемістять горельєф, наразі невідомо.

Про намір демонтувати горельєф “Курська битва” та всі пам’ятники й елементи радянської пропаганди музей повідомив ще у березні.

Фото: travels.in.uа

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Опубліковано: 08 серпня 2024
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