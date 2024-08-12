Кличко не підтримав петицію проти закриття річки Либідь у колектор заради облаштування заїзду в Ocean Mall

Міський голова Києва Віталій Кличко не підтримав петицію про заборону закриття міських річок в колектори, зокрема річки Либідь, яка всього за два дні набрала необхідну кількість голосів.

За його словами, "зазначені в петиції аргументи не можуть бути прийняті як такі, що заслуговують на увагу". Відтак, перспективну вісь громадської активності варто перенаправити на розвиток ділянок русла р. Либідь, які можуть бути ревіталізовані із огляду на вказані вище обмеження.

Кличко додав, що річка Либідь має свій початок в підземному колекторі, що пролягає через декілька центральних районів Києва, далі виходить на поверхню і тече переважно у бетонному руслі. На деяких ділянках, наприклад уздовж вул. Саперно-Слобідської, вона знову переходить у підземний колектор, що було здійснено у 1980-х роках. Водозабір з поверхні стає можливим неподалік Лисої гори, де річка Либідь зберігає єдину природну ділянку свого русла. В інших місцях, наприклад, біля Столичного шосе, русло знову стає бетонним.

Також річка Либідь майже увесь водотік має бетоноване русло, що фактично перетворює його на каналізований канал. А на єдиній ділянці річки Либідь, яка не має бетонного каналізованого русла створено комплексну пам’ятку природи місцевого значення "Природне русло річке Либідь" площею 0,3 гектара.

Автор петиції наголошував, що для забезпечення надійності системи дощової каналізації передбачалася реконструкція основних колекторів із збільшенням їх пропускної спроможності, перш за все – русла річки Либідь. Закриття річки у колектор призведе до екологічних проблем на прилеглих територіях та неконтрольованих підтоплень: закриття в бетон ускладнить ефективну очистку стоків, асфальтування знизить водопроникність ґрунту, що сприятиме підтопленням та аваріям навколо.

Окрім того, відкрита вода і рослинність навколо неї – надійні сталі рішення з охолодження міст в умовах екстремальних спек. Асфальт і бетон випромінюють в рази більше тепла, ніж рослинність, що сприяє перегріванню міста. Відкрита річка збільшує вологість повітря і зменшує концентрації шкідливих речовин у повітрі. Природні зони вздовж річок істотно знижують стрес та покращують ментальне здоров'я містян, що особливо важливо у воєнний час.

Раніше ми писали, що Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall. З цього приводу, активісти звернулися до Київської міської прокуратури через рішення Київради.

Фото: Вікіпедія