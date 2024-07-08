Активісти звернулися до прокуратури щодо рішення Київради засипати річку Либідь та забудувати пам'ятки

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Наталія Габрух
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Активісти звернулися до Київської міської прокуратури через рішення Київради засипати частину річки Либідь та забудувати пам’ятки.

Про це повідомляють в ГО “Спадщина”.

Активісти подають звернення від імені громадської організації, але зазначають, що ефективнішим буде звернення саме народних депутатів.

“Ми подаємо звернення як ГО, але більш ефективними буде, якщо його також подадуть народні депутати. Тож тут знадобиться ваша допомога. Зверніться до народних депутатів, яким довіряєте, і попросіть направити наше звернення в прокуратуру щодо незаконності проголосованих КМР рішень. Що більше звернень буде, то краще”, — зазначають у ГО “Спадщина”.

За словами активістів, якщо перший варіант не спрацює, за юридичним супроводом майбутньої справи вони будуть звертатися до юристів.

Раніше ми писали, що Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall. Також Київрада під час пленарного засідання передала під забудову або знос 6 об'єктів. Серед них: дворик з воронами на Рейтарській, лісопильня Сніжка, памʼятка архітектури на Сагайдачного, 29 тощо.

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 08 липня 2024
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