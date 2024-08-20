Велодоріжку на Солом'янці, яку обрамили в бордюр, виправили, але “запаяли” кришки люків — активісти

Велодоріжку в Солом’янському районі, яку напередодні звузили вдвічі й обрамили в тротуар, виправили.

Про це повідомили в Bike City Consulting.

Відомо, що у Солом'янському районі на вулиці Митрополита Василя Липківського облаштували велосипедну доріжку з відхиленням від проєкту.

Тоді місце заїзду на прилеглу територію, яке має бути в один рівень з проїзною частиною, біля підземних комунікацій обрамили у бордюр прямо на велосипедній доріжці.

Крім цього, вздовж велосипедної доріжки почали паркуватися автівки. За проєктом, там мали встановити антипаркувальні стовпчики чи паркани, але наразі вони відсутні.

Наразі доріжку відновили, але не зовсім вдало.

Зʼясувалося, що по всій вулиці немає верхнього фінального шару асфальту, дорожньої розмітки, також не встановили дорожні знаки. Однак “саме для цього заїзду швидко поклали асфальт і знайшли розмітку”, — зазначили активісти.

Комунальники залили велодоріжку пластиковою розміткою, але “запаяли” кришки дорожніх люків.

“Нашвидкоруч заасфальтували проміжок і залили все пластиковою розміткою, але так старалися, що “запаяли” кришки дорожніх люків”, — додають активісти.

Фото: Bike City Consulting