Зруйнований російською ракетою будинок на Сирці відновлять за кошти міського бюджету.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Йдеться про будинок на вул. Володимира Сальського, 19, що був пошкоджений унаслідок російської атаки на столицю 8 липня.

Як зазначив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, інструментальне обстеження будинку вже завершено. Звіт про його технічний стан передали комунальному підприємству “Житлоінвестбуд-УКБ”, що виконуватиме всі необхідні відновлювальні роботи.

На основі звіту підприємство розпочне проєктування та відбудову зруйнованої частини будинку, а також проведе капітальний ремонт.

За словами Непопа, мешканцям, які потребують тимчасове житло на час відновлювальних робіт, надається необхідна допомога. Так, 30 людей із 10 родин уже заселені в тимчасові квартири на вул. Михайла Максимовича. Власники вцілілих квартир можуть отримати компенсацію до 350 000 грн на ремонт.

Нагадаємо, що 8 липня росія влаштувала масовану атаку по Україні. Тоді постраждав 5-поверховий будинок на Сирці, дитяча лікарня "Охматдит" та інші будівлі.

У п’ятиповерхівці на вулиці Сальського під час обстрілу загинули 13 людей, з них п’ятеро дітей. У домі повністю зруйновані два під'їзди.

Раніше ми писали, що мешканці зруйнованого 8 липня будинку на Сирці подали 17 заяв на отримання тимчасового житла.

Фото: КМДА