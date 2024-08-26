Підрядник не може прогнозувати відкриття станції метро "Виноградар" у 2027 році: чому так

Компанія "Австострада", з якою Київський метрополітен уклав договір вартістю майже 14 млрд грн на будівництво лінії метро в напрямку житлового масиву Виноградар, не може прогнозувати відкриття станції метро "Виноградар" у 2027 році.

Про це повідомив засновник групи MS Capital Максим Шкіль, пише "Економічна правда".

Початок активної фази робіт очікується вже у жовтні цього року, а строк їх виконання складає 30 місяців. Тобто орієнтовно роботи мають бути виконані у 2027 році. При цьому компанія має будувати за власні кошти, а КМДА їх оплатить тільки після перевірки.

"Якщо війна триватиме, то я маю великі сумніви, що 14 мільярдів на будівництво метро на Виноградар будуть виділені. Зараз тривають підготовчі роботи. Вони будуть виконуватись протягом цього року і до середини наступного. А вже більш вартісні роботи відбуватимуться з другої половини 2025 року", – пояснив він.

За його словами, компанія уклала контракт з мінімальною передоплатою, в ньому передбачена можливість відмовитися від обладнання, тому що воно частково виготовлене.

"Якщо ми будемо бачити, що ситуація з війною не покращується, місто не має грошей на будівництво цього об'єкту, ми зупинимо отримання цієї техніки і в цей напрямок інвестувати не будемо. Якщо побачимо, що є покращення з точки зору війни, що є перспектива стабільного фінансування, відповідно будемо контракт виконувати і отримувати техніку", – додав Шкіль.

Засновник компанії також розповідає, що з будівництвом метро на Виноградар є багато проблем, так як не була проведена належна консервація, тому доведеться багато перероблювати. Тож, він не може прогнозувати відкриття станції метро "Виноградар" у 2027 році.

Нагадаємо, що розпорядження про проєктування нових станцій у напрямку Виноградаря видав у 2008 році тодішній мер Леонід Черновецький.

У 2013 році голова КМДА Олександр Попов озвучив план побудови трьох станцій у напрямку Проспекту Правди. Їх планували відкрити до 2016 року. Однак того року лише оголосили торги на розробку цього проєкту.

Зрештою будівельні роботи почалися тільки в лютому 2019-го . У червні 2021-ого Кличко заявляв, що до кінця цього року відкриють як мінімум одну станцію метро "зеленої" гілки у напрямку Виноградаря. Однак у жовтні 2021 року через суд попросив перенести строки здачі двох станцій до травня 2023 року. Через повномасштабне вторгнення будівництво було припинено. У квітні 2023-го Кличко назвав уже нову дату завершення робіт — кінець 2024 року.

Також повідослялося, що Київський метрополітен розірвав з "Київметробудом" договір щодо будівництва метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Фото: КМДА