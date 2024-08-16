Будівництво метро на Виноградар може відновитися вже у жовтні: подробиці

Підрядна компанія “Автострада” виконає роботи з будівництва метро на Виноградар за власні кошти й тільки після перевірки КМДА їх оплатить. Початок активної фази робіт очікується вже у жовтні.

Про це розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, пише "Київ24".

Кандибор сподівається, що роботи розпочнуться в цьому році, а на об’ємні роботи – у 2025 році. Він додав, що основними критеріями відбору підрядної організації було те, що підрядна організація має виконати роботи за власні кошти. Лише після цього вони надають акти виконаних робіт, які обов’язково мають бути перевірені державною експертизою, яка підтвердить ефективну роботу.

А робота буде затверджена й оплачена лише після проведення експертизи та перевірки якості виконаної роботи, а сам договір не передбачає авансування.

Раніше ми писали, що Київський метрополітен уклав договір з ТОВ "Автострада" на будівництво лінії метро в напрямку житлового масиву Виноградар вартістю майже 14 млрд гривень.

Нагадаємо, що розпорядження про проєктування нових станцій у напрямку Виноградаря видав у 2008 році тодішній мер Леонід Черновецький.

У 2013 році голова КМДА Олександр Попов озвучив план побудови трьох станцій у напрямку Проспекту Правди. Їх планували відкрити до 2016 року. Однак того року лише оголосили торги на розробку цього проєкту.

Зрештою будівельні роботи почалися тільки в лютому 2019-го . У червні 2021-ого Кличко заявляв, що до кінця цього року відкриють як мінімум одну станцію метро "зеленої" гілки у напрямку Виноградаря. Однак у жовтні 2021 року через суд попросив перенести строки здачі двох станцій до травня 2023 року. Через повномасштабне вторгнення будівництво було припинено. У квітні 2023-го Кличко назвав уже нову дату завершення робіт — кінець 2024 року.

Також повідослялося, що Київський метрополітен розірвав з "Київметробудом" договір щодо будівництва метро на Виноградар через зрив термінів будівництва.

Фото: КМДА