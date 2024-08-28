Коли в Києві повноцінно запрацює Подільсько-Воскресенський міст — відповідь КМДА

Коли в Києві повноцінно запрацює Подільсько-Воскресенський міст, повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі радіо Київ ФМ.

Це станеться наприкінці жовтня.

За словами чиновника, рух Подільсько-Воскресенським мостовим переходом має розвантажити транспортне сполучення з житловим масивом Троєщина.

Наразі мостом може їздити спецтранспорт, автомобілі екстрених служб та автобус №111.

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід — найбільший з об’єктів транспортної інфраструктури України. Загальна протяжність — понад 10 км. Об'єкт будуть понад 30 років.

Раніше Віталій Кличко заявляв, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід планують з’єднати з Троєщиною до осені 2024 року.