У Києві з'явилася п'ята скульптура французького митця: що він зобразив та як її знайти

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Валерія Гуржий
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У парку ім. Шевченка з'явилася п'ята скульптура французького вуличного художника Джеймса Коломіна.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

Його нова робота складається з двох частин. Перша — невеликий червоний голуб, який стоїть на ліхтарі, з лавровою гілкою у дзьобі та із заводним ключем у спині. Друга — це намальовані на асфальті класики у формі ракети, навколо якої зображені квіти та хмарки.

Раніше ми писали, що Коломіна планує представити у Києві п'ять своїх робіт. Митець вже встиг зобразити дитину, що виходить зі стіни Головпоштампу, щоб намалювати український тризуб. Також на порожньому постаменті, де колись стояв памʼятник члену партії більшовиків Миколі Щорсу, встановили другу скульптуру Коломіна "Дівчинка з соняшниками".

Третьою скульптурою митця у Києві стала червона дівчинка в завеликій для неї касці, яка катається на гойдалці на мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні. Четверта скульптура розташована біля станції "Університет" – це червона дівчинка с серцем та ведмедиком.

Фото: Джеймс Коломіна

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Опубліковано: 29 серпня 2024
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