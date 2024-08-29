У Києві з'явилася п'ята скульптура французького митця: що він зобразив та як її знайти

У парку ім. Шевченка з'явилася п'ята скульптура французького вуличного художника Джеймса Коломіна.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

Його нова робота складається з двох частин. Перша — невеликий червоний голуб, який стоїть на ліхтарі, з лавровою гілкою у дзьобі та із заводним ключем у спині. Друга — це намальовані на асфальті класики у формі ракети, навколо якої зображені квіти та хмарки.

Раніше ми писали, що Коломіна планує представити у Києві п'ять своїх робіт. Митець вже встиг зобразити дитину, що виходить зі стіни Головпоштампу , щоб намалювати український тризуб. Також на порожньому постаменті, де колись стояв памʼятник члену партії більшовиків Миколі Щорсу, встановили другу скульптуру Коломіна "Дівчинка з соняшниками".

Третьою скульптурою митця у Києві стала червона дівчинка в завеликій для неї касці, яка катається на гойдалці на мосту над Алеєю Героїв Небесної Сотні. Четверта скульптура розташована біля станції "Університет" – це червона дівчинка с серцем та ведмедиком.

Фото: Джеймс Коломіна