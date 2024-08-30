Кияни закликають зберегти історичну будівлю на Хрещатику, на місці якої хочуть збудувати готель – петиція

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Валерія Гуржий
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Кияни зареєстрували петицію із закликом зберегти флігель Бонадурера, 1878 року на вулиці Грушевського, 4б.

Відомо, що 13 серпня 2024 року Державна інспекція архітектури та містобудування видала дозвіл на проєктування та будівництво офісного центру на вулиці Хрещатик, 5 та вулиці Грушевського, 4б.

За останньою адресою розташований флігель садиби швейцарського підданого Івана Бонадурера, 1878 р. Як зазначає краєзнавиця та дослідниця історії Києва Мокроусова – будівля є прикладом багатостанної дореволюційної забудови Києва. У формуванні сучасного обʼєму будинку брали участь одразу кілька київських архітекторів – Ніколаєв, Варценберг та Рикачов.



У 2014 році цьому будинку було надано статус памʼятки архітектури. Втім, забудовник вирішив позбавити будівлю статусу через численні суди. Паралельно, невідомі особи кількаразово вчиняли підпали на територію будинку.

"Невдовзі ми можемо втрати третю з початку року історичну будівлю Києва. Назавжди. Аби цього не сталося, просимо Департамент культспадщини КМДА захистити та зберегти флігель Бонадурера, 1878 р. шляхом поновлення його охоронного статусу", – сказано у петиції.

Раніше ми писали, що на Хрещатику дозволили збудувати 10-поверховий готель з підземним паркінгом.

Фото: Київрада; Антон Короб/ Facebook; KAN Development

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Опубліковано: 30 серпня 2024
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