У Києві втретє виставили на продаж хмарочос-недобуд Sky Towers

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Ірина Маймур
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У Києві втретє виставили на продаж хмарочос-недобуд Sky Towers

Про це повідомляє пресслужба Укрсімбанку, в заставі якого перебуває будівля.

Продаж заплановано на 27 вересня через систему OpenMarket – СЕТАМ. Стартова ціна — 1,1 мільярда гривень.

Об’єкт розташований на земельній ділянці в 0,74 га по вул. Шолуденка у Шевченківському районі. Загальна площа будівництва складає 51,36 тис. кв. м. Готовність будівництва – 51%.

Будівля бізнес-центру Sky Towers запроєктована як композиція з двох веж. Спочатку планувалося, що перша матиме 47 поверхів, а друга – 34.

Sky Towers – це недобудований багатофункціональний комплекс компанії KDD Group (Kyiv Donbas Development Group), розташований на перехресті Берестейського проспекту (проспект Перемоги) і вулиці Борщагівській. Його почали зводити навесні у 2007 році, попри протести містян.

На початку 2014 року було збудовано 20 поверхів. Влітку будівництво Sky Towers призупинили, а наступного року – повністю зупинили.

ЗМІ повідомляли, що Sky Towers перебувають під контролем колишніх власників KDD Group, яка офіційно збанкрутувала у 2015 році.

Раніше ми писали, що востаннє Sky Towers виставляли на продаж у 2023 році.

Фото: СЕТАМ

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Опубліковано: 03 вересня 2024
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