Проєкт рекреаційної зони у Львові здобув премію European Garden Awards у категорії "Спеціальна відзнака Фундації "Замок Дік".

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Простір “Над Джерелом” створили на місці занедбаного кар'єру для соціальної інтеграції ВПО в місцеву громаду і психологічного відновлення в ревіталізованій природній території.

Він розташований біля центру “Незламні матусі” (UNBROKEN Mothers).

“Проєкт став швидкою реакцією на виклики, які поставила перед нами війна. А також гарним прикладом, як за допомогою недорогих, але ефективних заходів за короткий час можна відновити занедбану територію та перетворити її на затишне місце відпочинку для внутрішньо переміщених осіб та мешканців міста. Зберігши при цьому екосистему та біорізноманіття”, - зазначають у міськраді.

European Garden Awards з 2010 року відзначає видатні досягнення в сфері ландшафтного дизайну та управління історичними парками.

Раніше проєкт рекреаційної зони “Над джерелом” також отримав відзнаку New European Bauhaus Prize.

Фото: Львівська міськрада