Проєкт рекреаційної зони у Львові здобув премію European Garden Awards

156
Ірина Маймур
share share

Проєкт рекреаційної зони у Львові здобув премію European Garden Awards у категорії "Спеціальна відзнака Фундації "Замок Дік".

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Простір “Над Джерелом” створили на місці занедбаного кар'єру для соціальної інтеграції ВПО в місцеву громаду і психологічного відновлення в ревіталізованій природній території.

Він розташований біля центру “Незламні матусі” (UNBROKEN Mothers).

“Проєкт став швидкою реакцією на виклики, які поставила перед нами війна. А також гарним прикладом, як за допомогою недорогих, але ефективних заходів за короткий час можна відновити занедбану територію та перетворити її на затишне місце відпочинку для внутрішньо переміщених осіб та мешканців міста. Зберігши при цьому екосистему та біорізноманіття”, - зазначають у міськраді.

European Garden Awards з 2010 року відзначає видатні досягнення в сфері ландшафтного дизайну та управління історичними парками.

Раніше проєкт рекреаційної зони “Над джерелом” також отримав відзнаку New European Bauhaus Prize.

Фото: Львівська міськрада

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 05 вересня 2024
share share
Ветерани на протезах стали моделями на Ukrainian Fashion Week Ветерани на протезах стали моделями на Ukrainian Fashion Week З’явилася мапа закупівель для укриттів київських шкіл і садків: що там можна побачити З’явилася мапа закупівель для укриттів київських шкіл і садків: що там можна побачити У Києві можуть з'явитися звукові оповіщення про хвилину мовчання: що ще розглядають У Києві можуть з'явитися звукові оповіщення про хвилину мовчання: що ще розглядають Куди піти у Києві 6-8 вересня: KyivBookFest, благодійний Кураж і Веган Вікенд Куди піти у Києві 6-8 вересня: KyivBookFest, благодійний Кураж і Веган Вікенд
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.