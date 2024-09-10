До кінця вересня Львів отримає два трамваї зі Швейцарії
До кінця вересня Львів має отримати два трамваї з міста Берн, що у Швейцарії.
Про це під час інтерв'ю виданню “Твоє місто” розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило.
Також до Львова передадуть трамваї зі швейцарського міста Базель, але за словами чиновника, це відбудеться не швидше ніж у січні 2025 року.
“Ми комунікуємо з колегами зі Швейцарії радше стосовно трамваїв із Берна. До кінця вересня отримаємо ще два такі трамваї. Впродовж всього наступного року нам передаватимуть 25 низькопідлогових трамваїв із Базеля. Тому подбаємо, щоб вони їздили на кожному маршруті”, — зазначив Олег Забарило.
Фото: Alltransua
Опубліковано: 10 вересня 2024
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