До кінця вересня Львів отримає два трамваї зі Швейцарії

70
Наталія Габрух
share share

До кінця вересня Львів має отримати два трамваї з міста Берн, що у Швейцарії.

Про це під час інтерв'ю виданню “Твоє місто” розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило.

Також до Львова передадуть трамваї зі швейцарського міста Базель, але за словами чиновника, це відбудеться не швидше ніж у січні 2025 року.

“Ми комунікуємо з колегами зі Швейцарії радше стосовно трамваїв із Берна. До кінця вересня отримаємо ще два такі трамваї. Впродовж всього наступного року нам передаватимуть 25 низькопідлогових трамваїв із Базеля. Тому подбаємо, щоб вони їздили на кожному маршруті”, — зазначив Олег Забарило.

Фото: Alltransua

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 10 вересня 2024
share share
Від евакуації до нового життя: Як Patron Pet Center рятує тварин з прифронтових територій Від евакуації до нового життя: Як Patron Pet Center рятує тварин з прифронтових територій Київ може залишитися без основного джерела питної води через забруднення Десни: подробиці Київ може залишитися без основного джерела питної води через забруднення Десни: подробиці Сім'я митців відкрила кафе Maman Folle з вином та пирогами біля Майдану Сім'я митців відкрила кафе Maman Folle з вином та пирогами біля Майдану У Києві відкрили офіс міжнародної природоохоронної організації Greenpeace У Києві відкрили офіс міжнародної природоохоронної організації Greenpeace
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.