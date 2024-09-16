Садибу Барбана визнали об'єктом культурної спадщини
Садибу Барбана, яка розташована на вулиці Обсерваторній, 6 у Києві, визнали об'єктом культурної спадщини. Тепер її внесуть до відповідного переліку.
Про це повідомляє Цегла.
Садиба Барбана на Обсерваторній, 6 – будівля XIX століття, розташована поблизу Львівської площі, є зразком одноповерхової забудови другої половини ХІХ – початку ХХ століття.
На місці історичної Садиби заплановано будівництво 12-поверхового житлового комплексу. У серпні 2021 року була спроба самовільного знесення історичного комплексу будівель. Тоді Рада національної безпеки і оборони України скликала екстренне засідання, на якому зобов’язала КМДА надати будівлі статус памʼятки, а власника – зобов’язати іі відновити.
Фото: Цегла
Опубліковано: 16 вересня 2024
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