Біля парку у Львові облаштують ландшафтний простір: візуалізації

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Ірина Маймур
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Біля парку у Львові облаштують ландшафтний простір.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання виконавчого комітету ЛМР 17 вересня, повідомляє видання “Твоє Місто”.

Зазначається, що планують облаштувати вхідну групу до ботанічної пам’ятки природи місцевого значення — лісопарку “Погулянка”.

Роботи щодо облаштування простору візьме на себе компанія ТзОВ “Бізнес Естейт”. Завершити їх планують до 1 січня 2025 року.

Раніше ми писали, що у Львові побудують екопростір з відкритим садом для відновлення постраждалих від війни.

Фото й візуалізації: “Твоє Місто”

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Опубліковано: 19 вересня 2024
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