У Львові побудують екопростір з відкритим садом для відновлення постраждалих від війни

У Львові розробляють концепцію ще одного екопростору для відновлення постраждалих від війни. Формат території, де городництво та садівництво допомагатиме в реабілітації, напрацьовують у департаменті природних ресурсів, будівництва та розвитку громад.

Про це повідомляє Львів. Містобудування.

Новий екологічно-реабілітаційний простір, фактично терапевтичний сад, буде в парку "Залізна Вода" зі сторони вул. Юрія Мушака, на території "Розсадника", яким активно опікується ГО "Плато". Цю локацію обрали, бо на думку міської екології, можна застосувати досвід відкритого саду.

Організатори простору переконані, що взаємодія з природою має терапевтичний ефект, що необхідний під час різкого стресу. І в часи війни такі простори набувають додаткового, відновлювального сенсу. Запланований терапевтичний сад стане частиною екосистеми Unbroken.

Облаштовувати територію планують, спираючись на досвід чеського міста Брно. Там зелений простір площею кількадесят сотих квадратних метрів поділено на дві зони. Одна з них – це освітній навчальний сад "Чотири стихії", де на інтерактивних локаціях розповідають про екологічні властивості сонця, землі, повітря і води.

Є імітація річки – із дамбою та руслом, яке можна змінювати як пазли. А отже, наочно показувати, як річка поводиться в природі та в разі втручання: як людина впливає на функціонування водойми, її швидкість та течію. Є вітряки, які починають працювати, коли крутиш педалі велосипеда. Є й дзеркала, сонячні зайчики яких перетворюють сонячну енергію в механічну.

Інша зона – колишні сади Боромея, а за своєю суттю сільськогосподарський розсадник/город, але з локаціями для проведення різноманітних заходів, як-от майстер-класи з приготування їжі – від ґрунту до виделки. Кожен охочий тут може орендувати грядку, щоб вирощувати помідори чи висадити квіти. Або ж просто винайняти локацію, щоб провести якийсь захід просто неба. Такі міські городи – тренд у Європі. Мова не так про фізичну працю, як про екопросвітництво.

Також на території відкритого саду є сучасна енергоефективна адміністративна будівля із зеленим дахом. І тут, просто на даху, проводять освітні екскурсії.

На фото відкритий сад у чеському Брно