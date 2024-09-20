“Київзеленбуд” вдруге оголосив тендер на реконструкцію парку “Наталка” за понад 20 млн грн

216
Ірина Маймур
share share

“Київзеленбуд” вдруге оголосив тендер на реконструкцію парку “Наталка” за понад 20 млн грн.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з технічним завданням, у парку мають облаштувати дитячий майданчик “Хобітонів” з каруселями, штучним газоном і гумовим покриттям. Також передбачено будівництво пункту заправки водою для поливальних автомобілів та капітальної насосної станції з водозабірними конструкціями. Окрім цього, планується заміна тротуарної плитки і бордюрів, проведення оздоблювальних та електромонтажних робіт, а також встановлення металевої огорожі.

Подати пропозиції на участь у тендері можна до 1 жовтня, аукціон також заплановано на цей день. Завершити роботи планують до 25 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що “Київзеленбуд” вже оголошував тендер на реконструкцію парку відпочинку в урочищі “Наталка” в Оболонському районі. Тоді на це планували витратити 20 016 510 гривень. Однак торги не відбулися.

Нагадаємо, що реконструкція території парку триває з 2017 року. На це уже витратили з бюджету міста понад 110 млн гривень.

Фото: Київська міська рада

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 20 вересня 2024
share share
Кияни закликають облаштувати велодоріжки на мосту Патона — петиція Кияни закликають облаштувати велодоріжки на мосту Патона — петиція У Київраді не підтримали петицію щодо повернення скульптури "Дівчинка на подушках" на Пейзажку У Київраді не підтримали петицію щодо повернення скульптури "Дівчинка на подушках" на Пейзажку Україна вперше візьме участь у книжковому ярмарку Liber у Барселоні Україна вперше візьме участь у книжковому ярмарку Liber у Барселоні Алекс Купер відкриває український ресторан бессарабської кухні у Лондоні Алекс Купер відкриває український ресторан бессарабської кухні у Лондоні
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.