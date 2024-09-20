“Київзеленбуд” вдруге оголосив тендер на реконструкцію парку “Наталка” за понад 20 млн грн.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Згідно з технічним завданням, у парку мають облаштувати дитячий майданчик “Хобітонів” з каруселями, штучним газоном і гумовим покриттям. Також передбачено будівництво пункту заправки водою для поливальних автомобілів та капітальної насосної станції з водозабірними конструкціями. Окрім цього, планується заміна тротуарної плитки і бордюрів, проведення оздоблювальних та електромонтажних робіт, а також встановлення металевої огорожі.

Подати пропозиції на участь у тендері можна до 1 жовтня, аукціон також заплановано на цей день. Завершити роботи планують до 25 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що “Київзеленбуд” вже оголошував тендер на реконструкцію парку відпочинку в урочищі “Наталка” в Оболонському районі. Тоді на це планували витратити 20 016 510 гривень. Однак торги не відбулися.

Нагадаємо, що реконструкція території парку триває з 2017 року. На це уже витратили з бюджету міста понад 110 млн гривень.

Фото: Київська міська рада