На Січових Стрільців повністю зняли дах з історичного будинку поліцейської дільниці 1901 року.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Йдеться про історичну будівлю на вулиці Січових Стрільців, 91, яка була зведена у 1901 році за проєктом архітектора Іполіта Ніколаєва.

Він зазначив, що роботи на об'єкті тривають вже п'ять днів, однак у Департаменті охорони культурної спадщини (ДОКС) не помітили жодних ознак будівельних робіт.

За словами Перова, крім зняття даху, на об'єкті розбирають стіни та вивозять жовту історичну цеглу. Активіст також нагадав, що будинок зодчества Іполіта Ніколаєва ще у 2021 році був включений до Переліку цінної історичної забудови за рішенням Київської міської ради, відомого як "Список Віталія Кличка по культурній спадщині".

Однак, за п. 2 цього рішення, на Департамент охорони культурної спадщини було покладено обов'язок розробити облікову документацію та включити будівлю до Переліку пам'яток Києва. На жаль, облікова документація досі не розроблена, і будівля не внесена до офіційного переліку пам'яток.

Нагадаємо, що 18 вересня на вулиці Січових Стрільців, 91 почали розбирати будівлю, зведену у 1901 році за проєктом архітектора Іполіта Ніколаєва. Дмитро Перов зазначив, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА протягом трьох років не спромігся надати цій будівлі статус пам'ятки. На місце події виїжджала патрульна поліція за викликом активістів, а також працювала слідчо-оперативна група.

З боку вулиці Січових Стрільців історична будівля має два поверхи, а з боку вулиці Дмитрівської — три. За радянських часів тут була поліцейська дільниця, а потім податкова, яка виїхала у 2013 році.

Фото: Дмитро Перов