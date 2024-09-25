Кияни просять запровадити у місті мовні патрулі — петиція

Кияни просять запровадити у місті мовні патрулі.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київради.

Автор звернення Ярослав Бурлаков закликає створити мовні патрулі, які будуть притягувати до відповідальності тих, хто популяризує російську мову та культуру.

“Вже дістало чути русняву мову, а особливо русняві пісні, котрі ширяться вулицями столиці. Час притягувати цих “популяризаторів” до відповідальності, оскільки наразі, як бачимо, цей механізм працює неефективно”, — пояснює свою ініціативу автор петиції.

Раніше ми писали, що в Івано-Франківську можуть з’явитися мовні інспектори. Вони робитимуть зауваження людям, які говоритимуть російською в публічному просторі. У разі агресивної реакції на зауваження, інспектори будуть звертатися до поліції. Крім того, для них планується проведення спеціальних навчань.

Фото: “Форпост”