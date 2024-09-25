Кияни просять запровадити у місті мовні патрулі — петиція

9
Ірина Маймур
share share

Кияни просять запровадити у місті мовні патрулі.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київради.

Автор звернення Ярослав Бурлаков закликає створити мовні патрулі, які будуть притягувати до відповідальності тих, хто популяризує російську мову та культуру.

“Вже дістало чути русняву мову, а особливо русняві пісні, котрі ширяться вулицями столиці. Час притягувати цих “популяризаторів” до відповідальності, оскільки наразі, як бачимо, цей механізм працює неефективно”, — пояснює свою ініціативу автор петиції.

Раніше ми писали, що в Івано-Франківську можуть з’явитися мовні інспектори. Вони робитимуть зауваження людям, які говоритимуть російською в публічному просторі. У разі агресивної реакції на зауваження, інспектори будуть звертатися до поліції. Крім того, для них планується проведення спеціальних навчань.

Фото: “Форпост”

Підтримуєте ініціативу містян?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 25 вересня 2024
share share
Харківські книгарні, що відкрились під час великої війни Харківські книгарні, що відкрились під час великої війни Києву повернули землю біля озера на Оболоні, де незаконно розмістили базу для катерів Києву повернули землю біля озера на Оболоні, де незаконно розмістили базу для катерів Київське метро отримає 50 млн гривень на модернізацію вагонів: вони стануть енергоефективними Київське метро отримає 50 млн гривень на модернізацію вагонів: вони стануть енергоефективними Міноборони планує запустити застосунок для ветеранів: які функції там будуть Міноборони планує запустити застосунок для ветеранів: які функції там будуть
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.