Потяги між станціями “Деміївська” та “Либідська” почнуть їздити швидше

Потяги між станціями метро “Деміївська” і “Либідська” почнуть їздити швидше.

Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

12 вересня було відновлено рух поїздів на ділянці між станціями “Деміївська” — “Либідська” після проведених відновлювальних робіт. Наразі на цій ділянці підрядна організація разом із фахівцями метрополітену протягом двох місяців проводить посилений постійний нагляд і геодезичний моніторинг, а також маркшейдерські заміри.

Зазначається, що на час посиленого нагляду за станом тунельних споруд після відновлювальних та будівельних робіт на цій ділянці встановлено швидкість 40 км/год для електропоїздів, із подальшим її збільшенням, протягом перших 180 днів експлуатації тунелю.

На сьогодні пасажирські перевезення Оболонсько-Теремківською лінією метрополітену здійснюються у звичайному режимі.

Фото: офіційний портал Києва