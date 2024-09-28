Потяги між станціями “Деміївська” та “Либідська” почнуть їздити швидше

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Наталія Габрух
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Потяги між станціями метро “Деміївська” і “Либідська” почнуть їздити швидше.

Про це повідомляється на офіційному порталі Києва.

12 вересня було відновлено рух поїздів на ділянці між станціями “Деміївська” — “Либідська” після проведених відновлювальних робіт. Наразі на цій ділянці підрядна організація разом із фахівцями метрополітену протягом двох місяців проводить посилений постійний нагляд і геодезичний моніторинг, а також маркшейдерські заміри.

Зазначається, що на час посиленого нагляду за станом тунельних споруд після відновлювальних та будівельних робіт на цій ділянці встановлено швидкість 40 км/год для електропоїздів, із подальшим її збільшенням, протягом перших 180 днів експлуатації тунелю.

На сьогодні пасажирські перевезення Оболонсько-Теремківською лінією метрополітену здійснюються у звичайному режимі.

Фото: офіційний портал Києва

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Опубліковано: 28 вересня 2024
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