У Києві повністю відновлять рух "синьою" гілкою метро 12 вересня — Кличко

У Києві повністю відновлять рух "синьою" гілкою метро 12 вересня.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Ремонт між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" завершено.

Роботи тривали 9 місяців, протягом яких було підготовлено будівельний майданчик, перекладено понад 200 кабельних мереж, розроблено котлован глибиною понад 15 метрів, демонтовано стару частину тунелю та побудовано нову. Також посилили тунельну оправу, уклали нові колії, відновили інженерні мережі та налагодили безпекові системи руху поїздів.

Загальна вартість робіт становила 383 млн грн, що на 62 млн грн менше від початкового кошторису.

Окрім ремонту, було проведено експертні дослідження, які виявили проблеми з проєктуванням і будівництвом, зокрема, помилки щодо рівня ґрунтових вод, неякісне зведення оправи тунелю, а також недотримання компенсаційних заходів і знижену жорсткість конструкції через використання стінових блоків замість лоткових.

Раніше повідомлялося, що у Києві завершується ремонт тунелю "синьої" гілки метро . За словами оглядача, новий тунель між станціями Либідська і Деміївська вже готовий.

Т унель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили 8 грудня 2023 року. Підготовчі та проєктні роботи перед ремонтом тунелю між станціями вартуватимуть 21,2 млн грн .

У зв’язку з ремонтом тунелю від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" запустили наземний транспорт , що дублює маршрути закритих станцій метро. Також між станціями метро "Теремки" – "Деміївська" запрацював "човниковий" рух поїздів .

Фото: Віталій Кличко; Київінформ