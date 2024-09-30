У центрі Одеси активісти прикрили пакетом бюст Пушкіна та закликали демонтувати пам'ятник

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Наталія Габрух
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30 вересня на Приморському бульварі в Одесі голову бюста Пушкіна прикрили пакетом рожевого кольору.

Про це повідомляє “Суспільне Одеса”.

Мета цієї мистецької акції — наголосити на необхідності прибирання всіх імперських та радянських символів.

Зазначається, що організаторками такої акції стали активістки Вікторія Сибір та Олена Балаба.

“У квітні 1991 року чеський митець Давид Черні розфарбував радянський танк у Празі в рожевий колір. Після того Радянський Союз вивів свої війська з Чехословаччини. Ми сподіваємось на остаточно знищення уламків імперії в серцях і на площах. Прибирайте маркери російської окупації зі своїх голів, своєї свідомості та з наших вулиць. Інакше нам не перемогти”, — сказали організаторки.

Нагадаємо, що в Одесі планують знести пам'ятник Пушкіну. Усі відповідні розпорядження вже підписані. Ці документи вже розіслали до всіх відповідних структур.

Мешканці Одеси та активісти вже тривалий час наполягали на демонтажі цього монумента, зазначаючи, що він є символом російської окупації. Проте місцева влада не погоджувалася з такими заявами.

Фото: Вікторія Сибір та Олена Балаба

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Опубліковано: 30 вересня 2024
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