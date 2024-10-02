Дивіться, як зараз виглядає McDonald’s, який будують на Вокзальній: фото

На Вокзальній площі у Києві триває будівництво McDonald’s.

Про це повідомляє BigKyiv.

У червні цього року будівлю McDonald’s знесли . Повідомлялося, що заклад не працюватиме щонайменше до листопада. Відомо, що оновлений McDonald’s матиме два поверхи, а також терасу на другому поверсі. В екстер’єрі нового закладу використають традиційний для McDonald’s темно-зелений колір, перший поверх облицюють стилізованими під дерево панелями.

Вікно McExpress, яке раніше було розташоване з торцевого боку, тепер буде на центральній частині фасаду, поблизу входу. Заклад буде оточений невисоким парканчиком та матиме літню терасу для відвідувачів.

Наразі можна побачити, що нова будівля McDonald’s вища, ніж попередня.

Фото: BigKyiv