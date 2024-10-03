"Зеленою" гілкою почав їздити вже третій потяг з варшавських вагонів

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Валерія Гуржий
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На маршрут "зеленої" гілки метро вийшов вже третій потяг з вагонів, які Київ отримав від Варшави.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Перший такий поїзд виїхав на маршрут київського метро в листопаді 2023 року, другий – у квітні цього року. Поїзди курсують справно, у встановлених графіках та регулярно проходять всі планові огляди. Загалом 2023-го в якості благодійної допомоги столиця Польщі передала Києву 60 вагонів метро.

Фахівці КП "Київський метрополітен" здійснюють необхідні експертизи вагонів. І частину використовують як технічних донорів для капремонтів вагонів київської підземки, а частину адаптують і додають до рухомого складу столичного метро.

Зокрема, вже тривають роботи над формуванням четвертого потягу. Загалом фахівці підприємства адаптували 16 з 60 варшавських вагонів. І продовжують роботи, адже велика кількість вагонів у хорошому технічному стані.

Фото: Віталій Кличко

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Опубліковано: 03 жовтня 2024
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