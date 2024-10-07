У Києві підприємству, яке забруднювало повітря, зупинять дію дозволу на викиди — КМДА

Підприємству ТОВ “АДМ” зупинять дозвіл на викиди забруднюючих речовин, через численні скарги жителів Києва щодо якості повітря.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

За його словами, реагуючи на численні скарги киян на діяльність ТОВ “АДМ”, Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА ініціював перевірку діяльності підприємства контролюючими органами, під час якої були зафіксовані порушення.

“Впродовж тривалого часу ми отримуємо численні скарги киян на діяльність ТОВ “АДМ”, розташованого за адресою вул. Сирецька, 33. Громада скаржиться на сморід уночі та неможливість спати з відкритими вікнами через погане повітря та запах. Наша взаємодія з Державною екологічною інспекцією Столичного округу, Нацполіцією та прокуратурою дала свої плоди. 4 жовтня опубліковане відповідне розпорядження, що зупиняє дію дозволу на викиди забруднюючих речовин, виданого ТОВ “АДМ”, – повідомив Олександр Возний.

Тепер у підприємства ТОВ “АДМ” є десять днів, щоб зупинити викиди шкідливих речовин.

Фото: bigkyiv.com.ua