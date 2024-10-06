Як перевірити стан повітря онлайн: мапи, міжнародні платформи, чатботи й мобільні застосунки

Моніторинг якості повітря став невід’ємною частиною життя мешканців Києва. Через забруднення від автівок, промислових підприємств, торф'яні пожежі та пилові бурі перевіряти стан повітря онлайн стало необхідністю.

Зокрема у вересні цього року Київ навіть очолив світовий рейтинг міст із найбруднішим повітрям . Смог, що час від часу огортає столицю, спричиняє підвищення концентрації дрібних часток пилу та небезпечних речовин у повітрі. Це небезпечно для здоров'я, особливо для дітей, людей похилого віку і тих, хто має проблеми з легенями або серцем. Забруднене повітря може викликати загострення астми, хвороби серця або послабити імунітет. Тривале перебування в таких умовах підвищує ризик респіраторних інфекцій та погіршує самопочуття.

Сучасні технології дають змогу ефективно відстежувати стан повітря за допомогою спеціальних мобільних застосунків, інтерактивних карт і чатботів. Одним з основних інструментів є AQI (англ. Air quality index — індекс якості повітря). Це міжнародна система, що оцінює рівень забруднення від 0 до 500. Індекс допомагає швидко дізнатися, наскільки чисте або забруднене повітря в певному регіоні, та дає рекомендації щодо безпеки в умовах підвищеного забруднення.

Розповідаємо, як відстежувати якість повітря за допомогою інтерактивних карт, чатботів і мобільних застосунків.

Де шукати актуальну інформацію про якість повітря в Києві

Наразі є декілька надійних ресурсів для моніторингу стану повітря в Києві. Найбільш зручні для щоденного використання — інтерактивні мапи і платформи, що дають змогу швидко отримати необхідну інформацію в реальному часі.

EcoCity

Це українська інтерактивна мапа, яка відображає якість повітря у великих містах України й загальний стан по областях. Міста можна знайти самотужки на карті чи скористатися розділом “Статистика”.

Для зручності користувачів мапа використовує кольорові індикатори: від синього, що означає чисте повітря, до фіолетового, який сигналізує про надзвичайно погану якість.

Мапа розташована за посиланням.

SaveEcoBot

Це екологічна система, яка об’єднує інформацію про стан довкілля в Україні. Окрім інтерактивної мапи якості повітря, вона також показує рівень радіації, наявність пожеж та напрямок вітру.

SaveEcoBot дає змогу отримувати більш глибоку екологічну інформацію, зокрема про підприємства-забруднювачі та їхні викиди. Користувачі можуть швидко знаходити інформацію про забруднення у своєму місті чи області.

Окрім вебверсії, SaveEcoBot доступний ще і як чатбот у Viber та Telegram. Він надає інформацію не лише про повітря, а і про радіаційний фон, забруднювачі та екологічні порушення.

Мапа розташована за посиланням. Чатбот — у Viber та Telegram.

Інтерактивна мапа Департаменту захисту довкілля Києва

Ця мапа надає інформацію про якість повітря в реальному часі. Вона показує актуальні показники забруднення для різних регіонів України і входить до загальнонаціональної системи моніторингу довкілля.

Мапа розташована за посиланням.

“ЕкоЗагроза”

Це офіційний вебресурс та мобільний додаток, розроблений Міністерством захисту довкілля України.

У застосунку доступна інтерактивна мапа, на якій можна знайти актуальну інформацію про якість атмосферного повітря, радіаційне забруднення, а також стан водних ресурсів у будь-якому населеному пункті України.

Особливість додатку — можливість виклику екстрених служб та сповіщення про повітряну тривогу. Також там можна повідомляти про екологічні злочини, зокрема пожежі в лісах, розливи нафтопродуктів, викиди отруйних речовин та інші порушення.

Мапа розташована за посиланням. Завантажити сервіс можна в Google Play та App Store.

ЛУН Місто Air

Ця українська система моніторингу якості повітря створена для покращення екологічної ситуації в країні.

Проєкт розробили фахівці IT-компанії ЛУН спільно з факультетом радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету ім. Шевченка.

Станції, встановлені по 12 містах України, постійно відстежують рівень забруднення повітря.

Дані в реальному часі доступні на інтерактивній мапі, у чат-ботах для Telegram і Viber, а також через віджет для iOS. Сервіси ЛУН Місто AIR можна використовувати як на телефоні, так і на комп’ютері.

Мапа розташована за посиланням. Чатбот — у Viber та Telegram. Завантажити сервіс можна в App Store .

Мобільні застосунки й чатботи для моніторингу якості повітря

Мобільні застосунки дозволяють легко отримувати актуальну інформацію про стан повітря в будь-який момент.

Radiation and Smog Alarm

Це чатбот у Telegram, який спеціалізується на моніторингу якості повітря та радіаційного фону. Він автоматично надсилає повідомлення в разі перевищення допустимих рівнів забруднення повітря або радіації в певному регіоні. Користувачі можуть налаштувати сповіщення для своїх локацій і отримувати попередження про небезпечні зміни в екологічній ситуації.

Чатбот — у Telegram.

“Київ Цифровий”

З 2022 року кияни можуть слідкувати за станом повітря в столиці в міському застосунку «Київ Цифровий». Там користувачі зможуть вибрати найближчий пункт на мапі, щоб слідкувати за якістю повітря у своєму районі

Завантажити сервіс можна в Google Play та App Store.

Міжнародні платформи й застосунки для контролю якості повітря

Міжнародні сервіси моніторингу повітря надають детальні дані про екологічну ситуацію в різних країнах. Ці платформи дозволяють порівнювати показники між містами та аналізувати глобальні тренди в забрудненні повітря.

IQAir

На сайті міжнародної компанії IQAir формують світовий рейтинг міст за станом атмосферного повітря, включно з українськими. Київську міську систему моніторингу повітря інтегрували до цього ресурсу у 2022 році.

Платформа має власний застосунок IQAir Air Visual. Його особливість — можливість налаштування сповіщень про погіршення стану повітря.

Додаток безкоштовний і доступний для Android та iOS, а для використання всіх функцій необхідна проста реєстрація. Крім поточних даних, користувачі можуть переглядати історію змін якості повітря.

Платформа розташована за посиланням. Завантажити сервіс можна в Google Play та App Store.

Індекс якості повітря в реальному часі (World Air Quality Index)

Це глобальна платформа, яка збирає дані зі станцій моніторингу по всьому світу. Для перегляду якості повітря в певному місті, наприклад, у Києві, достатньо ввести назву міста в пошук. Користувачі можуть переглядати як поточні показники, так і дані за попередні періоди, що дозволяє аналізувати динаміку змін.

Платформа розташована за посиланням.

Windy

Відома платформа для прогнозування погоди також надає дані про стан повітря. Вона показує активні пожежі, рівень забруднення та радіацію.

Windy оновлює дані кожні 12 годин, що робить її одним із найбільш актуальних сервісів для відстеження екологічної ситуації.

Платформа розташована за посиланням.

Основні джерела забруднення повітря в Києві

Київ неодноразово очолював світові рейтинги міст з найбільш забрудненим повітрям, випереджаючи Бангладеш, Індію та Китай. У 2024 році ситуація повторилася, коли протягом кількох днів рівень забруднення повітря в столиці досяг критичних показників. Зібрали основні джерела забруднення повітря в Києві.

Пожежі на торф'яниках і лісах

Одним із основних джерел забруднення в осінній період є пожежі на торф'яниках навколо столиці. 15 вересня 2024 року станції зафіксували значне забруднення через пожежі довкола Києва, а 19 вересня дим від пожежі біля села Лошакова Гута спричинив погіршення якості повітря у місті .

Військові дії та пожежі від обстрілів

Війна в Україні також вплинула на якість повітря. Пожежі, спричинені обстрілами російською армією, створюють димові завіси, які доходять до Києва. Наприклад, 20 вересня 2024 року на північному кордоні України зафіксували пожежі, дим від яких поширився до столиці.

Автотранспорт

Незважаючи на загальне зниження промислового виробництва, автомобільні викиди залишаються основним джерелом забруднення повітря в Києві. Викиди діоксиду азоту та твердих часток від транспорту продовжують впливати на якість повітря, особливо після повернення населення до довоєнного рівня у 2023 році.

Промислове виробництво та енергетика

Скорочення виробництва електроенергії в Україні через війну, зокрема втрата потужностей вугільних електростанцій, позитивно вплинуло на екологію. Проте промисловість і далі залишається джерелом забруднення повітря в Києві.

Завдяки зниженню виробництва та покращенню ситуації з екологічними стандартами, кількість годин з чистим повітрям у Києві зросла до 80% у 2024 році. Однак ситуація залишається нестабільною через пожежі та військові дії, що впливають на загальний рівень забруднення в місті.

Забрудненість повітря в різних районах Києва може суттєво відрізнятися через низку факторів. Центр міста та великі магістралі мають найвищі показники забруднення через інтенсивний автомобільний рух. На Хрещатику або Оболонському проспекті часто фіксується висока концентрація шкідливих речовин, зокрема діоксиду азоту і твердих часток, що утворюються внаслідок вихлопів від транспорту.

У районах, розташованих ближче до зелених зон, таких як Голосіївський парк або Троєщина, рівень забруднення зазвичай нижчий. Однак ситуація може погіршуватися внаслідок торф'яних пожеж або сильних вітрів, що приносять забруднювачі з передмість Києва.

Заходи щодо покращення якості повітря: що робить держава

Україна працює над поліпшенням якості повітря, впроваджуючи європейські стандарти та розробляючи нові екологічні ініціативи. Міндовкілля розробляє комплексні плани дій, орієнтовані на зниження забруднення та підвищення прозорості у моніторингу повітря.

Моніторинг за стандартами ЄС

З 2023 року Україна поступово переходить на європейські стандарти моніторингу якості повітря. Впроваджено індекс якості повітря, який дозволяє оцінювати стан повітря в різних регіонах за єдиними стандартами. Це дає можливість не лише фіксувати перевищення допустимих норм, але й надавати рекомендації для регіональних органів влади щодо заходів з покращення ситуації​.

Система державного моніторингу повітря

Уряд України активно розвиває національну систему моніторингу атмосферного повітря. В рамках цієї ініціативи запущено нові станції моніторингу, які збирають дані в режимі реального часу. Інформація доступна на інтерактивних мапах та через інші платформи, що дозволяє громадянам відстежувати рівень забруднення в своїх регіонах​(

Плани поліпшення якості повітря

Для зон і агломерацій, де фіксуються перевищення забруднення, розробляються короткострокові плани дій . Вони включають заходи з коригування транспортних потоків, впровадження екологічніших рішень для побутового опалення, а також створення зелених зон у містах. Подібні плани узгоджуються з місцевою владою та переглядаються щороку для оцінки їх ефективності​.

Звітність про викиди та забруднювачі

Міністерство регулярно публікує звіти про викиди та перенесення забруднювачів. Це включає дані про викиди в атмосферу, які збираються з промислових об'єктів, транспорту та інших джерел забруднення. Така звітність дозволяє краще планувати заходи щодо зменшення викидів і контролювати їх виконання​.

Наразі сучасні технології дають змогу легко відслідковувати якість повітря в реальному часі за допомогою інтерактивних карт, мобільних додатків та чатботів. Завдяки таким платформам, як EcoCity, SaveEcoBot і ЛУН Місто Air, кожен може отримати актуальну інформацію про стан повітря та вжити необхідних заходів, аби захистити своє здоров’я.