Багатоповерхівка в Києві вперше в Україні продаватиме державі енергію від сонячних батарей

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Ірина Маймур
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Багатоповерхівка в Києві вперше в Україні продаватиме державі енергію від сонячних батарей.

Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Житловий будинок на вулиці Митрополита Шептицького, який встановив обладнання для сонячної генерації, постачатиме надлишкову електроенергію у загальну енергомережу країни.

Будинок брав участь у муніципальних програмах енергоефективності, зокрема у програмі “70/30%” та програмі часткового відшкодування витрат на незалежні джерела енергії. Завдяки цьому під час можливих знеструмлень мешканці 16-поверхівки зможуть користуватися освітленням у коридорах, водяними насосами, інтернетом та ліфтом.

З 1 жовтня будинок діє як “активний споживач”, уклавши угоду з електропостачальником та продаючи електроенергію за цінами “Ринку доби наперед”. За даними голови ОСББ, об’єднання планує постачати у мережу влітку близько 70-80 кВтгод на день, а в осінньо-весняний період – 40-45 кВтгод.

Це перший випадок в Україні, коли житловий будинок постачатиме надлишкову енергію в національну енергосистему, зазначають у КМДА.

Фото: “Київ комунальний”; КМДА

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Опубліковано: 09 жовтня 2024
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