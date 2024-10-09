Чи працюватимуть світлофори у Києві під час блекауту: деталі

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Наталія Габрух
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Під час можливого блекауту взимку більшість світлофорів у Києві продовжать працювати у звичайному режимі.

Про це в ефірі каналу “Київ24” повідомив начальник служби впровадження та експлуатації автоматизованої системи керування дорожнім рухом КП “ЦОДР” Дмитро Якубовський.

Наразі у Києві закуповують та встановлюють шафи резервного живлення, які підтримують роботу світлофорів до 24 годин.

Станом на сьогодні встановлено 107 таких шаф, якими заживлено 145 світлофорів.

На етапах закупівлі зараз близько 300 шаф резервного живлення, які планують встановити в найкоротший час.

"Загалом у нас на балансі 738 світлофорних об'єктів. Щоб під'єднати їх до резервного живлення, необхідно приблизно 500-550 таких шаф”, — зазначив Дмитро Якубовський.

Фото: Getty Images

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Опубліковано: 09 жовтня 2024
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