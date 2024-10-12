На щиті “Батьківщини-матері” усунули недоліки: подробиці

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Наталія Габрух
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На щиті монументу “Батьківщина-мати” усунули недоліки.

Про це повідомляє Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Зазначається, що Музей неодноразово залучав Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона до контролю якості зварних швів. За цей час фахівцями інституту були виявлені незначні дефекти, які нині успішно усунуто.

“За результатами останньої перевірки Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона надав Музею звіт, який підтверджує, що “зварні шви відповідають вимогам нормативної документації”, — коментують у Музеї.

Фото: Національний музей історії України у Другій світовій війні

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Опубліковано: 12 жовтня 2024
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