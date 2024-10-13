У Львові біля військового госпіталю облаштували сквер: фото

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Наталія Габрух
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У Львові, на перетині вулиць Чернігівської та Севастопольської, облаштували новий сквер для мешканців району та пацієнтів військового госпіталю.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

За словами голови Личаківської районної адміністрації Юрія Лукашевського, новий простір призначений для емоційного розвантаження та комфортного спілкування, що є важливими складовими одужання пацієнтів військового госпіталю. Пацієнти зможуть виходити на прогулянки, спілкуватися з відвідувачами, побратимами та родинами.

Проєкт був профінансований іноземними партнерами, а загальна вартість робіт склала 433,7 тис. грн. У сквері проведено благоустрій території: відремонтовано тротуари, встановлено освітлення, облаштовано озеленення та зручні вуличні меблі. Загальна площа нового простору становить 270 м².

Фото: Львівська міська рада

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Опубліковано: 13 жовтня 2024
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