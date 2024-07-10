7 парків Києва, де сховатися від літньої спеки

Спека у Києві набирає обертів, час ховатися у тіні, або проводити час біля води . Благо, у місті є безліч чудових зон відпочинку – у середньому на кожного мешканця Києва припадає близько 20 квадратних метрів зелених насаджень. А це майже вдвічі більше, ніж у Берліні чи у Лондоні.

Зібрали добірку парків, де можна гуляти, кататися на велосипеді чи скейті , займатися спортом і насолоджуватися природою.

Парк Наталка і Оболонський острів

Парк "Наталка" забронював за собою звання одного із найсучасніших парків Києва. Його появі ми маємо віддячити активним місцевим мешканцям – колись на цьому місці був пустир, який хотіли забудувати. Громада об'єдналася і змусила змінити ці плани і облаштувати на цьому місці чудовий парк площею аж 40 гектарів.

Окрім неймовірних краєвидів, у парку “Наталка” доступні різноманітні розваги: атракціони, катання на човнах і велосипедах. Тут є поле для міні-футболу, баскетбольний майданчик, лабіринт, а на набережній поряд – більше 10 ресторанів та кафе.

Нещодавно між парком Наталка і Оболонським островом відкрили пішохідний “міст-хвилю” , будівництво якого розпочинали ще у 2021-му році. Тож, перейшовши через міст, ви опинитеся у ще одному великому парку.

Острів розділили на декілька зон : пляж з майданчиками для гри у волейбол, роздягальнями та душовими, зону воркаута, зону для занять йогою, дитячу зону і зону з гойдалками. Також тут розбудували велику пішохідно-велосипедну трасу. Тут є усе для комфортного активного відпочинку та для релаксу.

На цій локації є кілька спортивних майданчиків, дитячих ігрових зон, пішохідних, велосипедних та бігових доріжок. Є на території парку навіть спеціальні місця для вигулу собак. Усі дерева і клумби в парку обладнані автоматичним поливом з водозабором з Дніпра. А ще цей парк є інклюзивним: тут усе облаштовано з урахуванням особливих потреб для людей з інвалідністю, є пандуси, зручні спуски тощо. А хороше освітлення в темну пору доби та цілодобове відеоспостереження роблять зону парку безпечною в будь-який час.



А ще з парку “Наталка” та Оболонського острова відкриваються неймовірні краєвиди на Дніпро та Труханів острів.



Адреса: Оболонська набережна, 9

Сирецький дендропарк

Сирецький дендропарк називають одним із чудес Києва. У цьому парку можна побачити найрізноманітніші рослини і чагарники: починаючи від дуба і липи, які досягли вже понад 100 років, до екзотичних гінкго і тюльпанового дерева. А ще тут можна зустріти рослини, занесені до Червоної книги.

Варто пам’ятати, що це не типовий парк, призначений для відпочинку, а науково-дослідна установа, яка займається вивченням різних рослин для їх найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання. Тож рослини тут висаджують не лише з естетичною метою, а й з дослідницькою. Збираючись до цього парку, слід пам’ятати цей нюанс і з особливою обережністю ставитися до кожної рослини, а ще не залишати після себе сміття.

Натомість, Сирецький дендропарк — ідеальне місце не лише для прогулянок, а й фотосесій. Із жовтня по квітень тут усе буяє, навіть взимку можна знайти рослини, які заховалися під снігом.



Ще один важливий нюанс: не варто плутати Сирецький дендропарк і Сирецький парк, бо ж це різні зелені зони, які розташовані у різних локаціях. Але якщо ви таки сплутаєте адреси, то у Сирецькому парку вам також не буде сумно.

Адреса: вул. Тираспільська, 43

Національний етно музей і парк у Пирогові

Всім відомий музей просто неба, який до найменших дрібниць відтворює український побут в історичному контексті, може стати ще одним чудовим місцем для прогулянок улітку.

Музей-село настільки просторий, що тут можна заблукати на декілька днів. Тут можна на власні очі побачити, якими на вигляд були будинки, комори та криниці українців у різні часи. Кожна будівля розташована на локації відповідного регіону, на які поділено музей. В будинках ви побачите меблі та речі повсякденного вжитку притаманні тому регіону, в якому розташована локація.

А ще у Пирогові часто відбуваються етнографічні ярмарки або народні свята. Працює “Творча майстерня”, в якій можна навчитися самостійно виготовляти різноманітні предмети народного мистецтва. На території є фудкорти та закладів громадського харчування, а на пам’ять із собою можна придбати щось із сувенірних крамниць.



До речі, біля центрального входу в музей є велопрокат. І це не просто так! Адже площа унікального парку просто неба настільки велика, що пішки пройти стільки кілометрів буде важко, натомість велосипедом здолати цей шлях простіше.



Адреса: вул. Академіка Тронька, 1

Маріїнський парк

Історія Маріїнського парку налічує не одне століття. Один з найвідоміших парків Києва розташувався вздовж вулиці Михайла Грушевського, між будівлею Верховної Ради та станцією метро "Арсенальна". Зелену зону тут заснували ще у другій половині XVIII століття. Цей парк вирізняється затишком та спокоєм, а ще неймовірними краєвидами.

Серед старих лип та каштанів тут виляють мощені доріжки, а у центральній частині встановлено чавунний фонтан, виготовлений ще в 1900 році. В парку є скульптури, лавки для відпочинку та дитячий майданчик.



Гуляючи Маріїнським парком, ви пройдете повз відомий стадіон “Динамо”, літній театр “Мушля” і вийдете на “Міст закоханих”. Недалеко від парку розташовані Музей води, Мистецький арсенал та Будинок офіцерів, тому свою прогулянку ви можете завершити культурною програмою.

Адреса: вул. Михайла Грушевського, 32, метро Арсенальна.

Парк партизанської слави

Парк площею понад 100 гектарів розташований у Дарницькому районі. Тут є декілька зон: меморіальну, спортивну, дитячу, тихого відпочинку та інші. Перед входом у парк вас зустрічатиме найвищий світловий пішохідний фонтан в Україні.



У теплу пору тут повно атракціонів та активних забав для дітей. Це ідеальне місце для активного відпочинку, адже на території є футбольний стадіон, літня сцена, дитячий майданчик, колесо огляду та мотузковий парк. На траві тут часто проводять заняття з йоги, стретчінгу чи інших фізичних активностей. Нещодавно у Парку партизанської слави відкрили скейт-зону .

А ще у парку є аж три озера, тому ви можете організувати біля води пікнік або позасмагати. Якщо нічого не взяли з собою — не біда, адже на території ви знайдете прокат інвентарю для пікніків.



Адреса: вул. Борова

Парк Муромець

Парк Муромець — велика рекреаційна зона на півночі Києва, що розташована в урочищі Чортори́й на островах Муромець та Труханів. На понад 220 гектарах розташований сад, де по секторах висаджено 15 видів рослин, які мали символізувати дружні народи. Зону спорту нині займає X-PARK для занять більш ніж 200 видами спорту, зокрема вейкбордингом і серфінгом . Також нещодавно там відкрили майданчик для гри в пляжний волейбол .



Через парк можна пройти до Труханова острова, а там розваг можна знайти чимало. На пішохідному мосту через Дніпро класно зустрічати світанки й заходи сонця. Але найдивовижніше — це роупджампінг. З мосту можна стрибнути зі страховкою — і отримати порцію адреналіну.

На самому Трухановому острові можна взяти велосипед напрокат, тут облаштовані велосипедні доріжки. А для любителів бігу нещодавно встановили перевдягальні. Якщо пройти трохи вглиб острова, біля води натрапите на спортивну базу “Зеніт”, там можна взяти байдарки і SUP-дошки в оренду і вирушити на прогулянки у воді.



А для тих, хто любить розмірений відпочинок на території є все: готелі, SPA, басейни, ресторани та розважальні заклади. Є також зони для барбекю та шашлику, де ви зможете відпочити на природі в таких умовах ніби відпочиваєте в лісі.

Адреса: Труханів острів, урочище Чорторий

Сквер Гейдара Алієва

Сквер Гейдара Алієва — непримітна локація між Подолом і Лук‘янівкою. Він не може похизуватися такими масштабами, як інші міські парки, але ця зелена зона посеред міських джунглів не залишить байдужим.

Сквер побудували з ініціативи посольства Азербайджану, що знаходиться поруч та присвятили колишньому президенту країни Гейдару Алієву. Саме тому відвідувачів на вході зустрічає статуя політика, а за нею ховаються охайні доріжки, затишні лави та доглянуті рослини. Всю цю красу підтримують майже в ідеальному стані. А вечорами тут вмикають підсвітку, що додає атмосферності.



У парку ростуть як сезонні, так і екзотичні рослини. Серед цікавинок – фонтан, зроблений у вигляді копії давнього азербайджанського килима Шейх Сафі. Вода стікає різнокольоровим керамічним килимом та потрапляє до великих чаш. Задня частина скверу має вигляд стін Бакинської фортеці — ще однієї з візитівок Азербайджану.



Адреса: вул. Глибочицька, 24

Парк Кіото

Маленьку Японію у Києві ви можете знайти у парку "Кіото", спроектованому у японському стилі. Він розташований між станціями метро “Лісова” і “Чернігівська” на ділянці у майже 10 гектар і має декілька зон: алею сакур, декоративне озеро з водоспадом, дерев'яний місток та інші елементи японської архітектури і ландшафту.

У центрі парку можна побачити сад каменів , а також на території парку є штучний пагорб, який символізує головну гору Японії — Фудзіяма. Це місце, де можна насолодитися східною екзотикою, усамітненням і зайнятися медитацією.

Алея сакур цього парку потрапила до Книги рекордів України. Її довжина становить майже кілометр, протягом якого було висаджено 360 саджанців.



Малеча тут носяться на самокатах та машинках, запускає літачки і грає у м’яча, а для старших дітлахів є круті майданчики.



Як знайти: вул. Кіото, 21 (вийти на станції метро Чернігівська або Лісова)