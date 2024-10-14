Кияни можуть передати книги пораненим військовим: як це зробити

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Наталія Габрух
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Кияни можуть передати книги для українських військовослужбовців, які перебувають у військових шпиталях.

Про це повідомляє Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Мета акції — поповнення бібліотек медичних закладів україномовними книгами для воїнів, підтримка ЗСУ, урізноманітнення дозвілля бійців, які перебувають на лікуванні, та сприяння реабілітації.

Акція діятиме до 1 листопада. Принести книги можна в аудиторію № 243 Фізичного факультету або в аудиторію № 218 у Червоному корпусі. За бажанням можна зробити підпис на обкладинці зі словами вдячності та підтримки.

Фото: Zprz.city

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Опубліковано: 14 жовтня 2024
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