Кияни можуть передати книги пораненим військовим: як це зробити

Кияни можуть передати книги для українських військовослужбовців , які перебувають у військових шпиталях.

Про це повідомляє Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Мета акції — поповнення бібліотек медичних закладів україномовними книгами для воїнів, підтримка ЗСУ, урізноманітнення дозвілля бійців, які перебувають на лікуванні, та сприяння реабілітації.

Акція діятиме до 1 листопада. Принести книги можна в аудиторію № 243 Фізичного факультету або в аудиторію № 218 у Червоному корпусі. За бажанням можна зробити підпис на обкладинці зі словами вдячності та підтримки.

Фото: Zprz.city