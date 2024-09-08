5 книжкових видавництв, які створили українські військові

Ветеранський бізнес — це окремий альянс, що не тільки підтримує бізнес країни, а й вибудовує зв'язок між цивільними та військовими. Увага до ветеранських ініціатив — це підтримка та допомога в адаптації воїнів до цивільного життя.

Зібрали підбірку українських видавництв , заснованих ветеранами російсько-української війни. Тут ви можете не просто придбати цікаві книги, а й підтримати воїнів, що стояли на захисті української державності.

Видавництво “Стилет і стилос”

Олександр Андрієвський, засновник видавництва "Стилет і Стилос"

Засноване у 2020 році у Києві ветераном російсько-української війни, журналістом та істориком Олександром Андрієвським. Наразі співзасновницею є також дружина Олександра Діана Шестакова.

Назва видавництва натхненна однойменним віршем “Стилет і стилос” модерніста Євгена Маланюка. Тож не випадково основною літературою у видавничому портфелі є "темно-академічна" літературу, твори українських та закордонних модерністів, художня, історична та філософська література.

Тут читач може знайти фундаментальну філософську працю Плутарха, збірку етнографічних нарисів на тему українського темного фольклору, мілітарну й модерністську українську поезію, або ж обрати мемуаристику чи антологію творів літераторів Втраченого покоління.

Як зазначає засновник видавництва Олександр Андрієвський, основна концепція книжок від “Стилета і стилоса”, це “поєднати непоєднуване: класику та контркультуру, українських модерністів та західних "проклятих поетів", мілітарну мемуаристику та чуттєву поезію”.

З останніх гучних новинок видавництво представило артбук "Столиций Київ: як воювала, творила і бешкетувала наша еліта 100 років тому" та відкрило передзамовлення на роман "Саламбо" — фантазійне воскресіння античного Карфагену авторства Ґюстава Флобера з неймовірними ілюстраціями у гравюрному стилі.

Частину прибутку від продажу книг видавництво віддає на потреби ЗСУ. Також для військових діє знижка 15% на всі тайтли “Стилет і стилос”.

Instagram

Видавництво “Пропала грамота”

Олексій Бешуля, засновник видавництва "Пропала грамота"

Засновану у 2019 році військовослужбовцем Олексієм Бешулею. У 2014-2015 роках Олексій виконував завдання з оборони Маріуполя у складі розвідувального батальйону. З початком повномасштабного вторгнення у 2022 році військових долучився до лав Збройних Сил України.

До початку великої війни читачами видавництва “Пропала грамота” у більшості були військові. Адже мілітарна література є одним з основних напрямків видавничого дому. Проте після 2022 року у “Пропалої грамоти” побільшало читачів-цивільних, що почали активно цікавитися українською та всесвітньою історичною літературою та пригодницькими мемуарами від видавництва.

“Пропала грамота” позиціонує свої тайтли, як найкращі мілітарні книги в Україні. Концепція видавництва — зробити маловідомі теми популярними, а популярні теми презентувати під екстраординарною оптикою. За словами засновника Олексія, “Пропала грамота” є для нього більшою мірою хобі, що виросло до масштабів бізнесу.

Як зазначає заступниця директора видавництва “Пропала Грамота” Оксана Ляпова, “місія нашого видавництва — поширення мілітаристського руху, тому що нам потрібно бути войовничою нацією і після перемоги ця потреба нікуди не зникне”.

Наразі “Пропала грамота” працює над перекладом книги “Посттравматичне зростання. Історії успіху отриманні після травми”. Цей тайтл допоможе зрозуміти як не лише подолати травму та адаптуватися у цивільному житті, але і як пережитий досвід перетворити в успішні кейси, зазначає Оксана Ляпова.

Крім книг “Пропала грамота” також пропонує тематичні лімітовані патчі. Для військових за умови пред'явлення УБД діє знижка.

Instagram

Видавництво “Орієнтир”

Микола Кравченко, співзасновник видавництва "Орієнтир"

Засноване у 2015 році ветеранами Миколою Кравченком та Марко Мельником. Як головний ідеолог 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України (тоді ще батальйону “Азов”) розпочав видавати при батальйоні прикладну літературу для бійців.

Поступово така ініціатива маштабувалася у повноцінне видавництво “Орієнтир”. Саме під керівництвом Миколи Кравченка були видані легендарні тайтли – фотокнига ветеранських спогадів День Провокатора, Визволення Маріуполя, Широкинська операція та багато інших.

З 2015 році видавництво видало низку спогадів ветеранів АТО у вигляді брошур (серія “Азовські спогади”). Пізніше вийшли повноформатні збірки спогадів учасників окремих історичних подій та військових операцій (Першогрудневого повстання 2013 року, операції з Визволення Маріуполя 2014 року, Широкинської наступальної операції 2015 року).

На жаль, Микола Кравченко загинув 14 Березня 2022 року, під час захисту Києва від повномасштабного російського вторгнення. Створене ним видавництво наразі розвивається під координацією друга Миколи Олексія Рейнса.

“Орієнтир” є постійним учасником Львівського та Одеського книжкових форумів. А з 14 жовтня 2023 року видавничий дім став частиною структури RAINSHOUSE. Тепер всі книги видавництва доступні для продажу саме на сайті RAINSHOUSE.

Instagram

Видавництво Markobook

Марко Мельник, засновник видавництва Markobook

Засноване у 2016 році ветераном Марком Мельником. У 2014 році він пішов добровольцем у розвідку тоді ще батальйону “Азов”. Пізніше перекваліфікувався на військового журналіста. У 2015 році став нести службу водієм-парамедиком на військовому реанімобілі медичної служби. Брав участь у Широкинській наступальній операції.

У 2016 році звільнившись зі служби та став приватним видавцем. Проте після 24 лютого 2022 року Марко став добровольцем 206 батальйону Територіальної оборони ЗСУ міста Києва, брав участь в обороні столиці та боїв у місті Ірпінь. До 2023 року діяльність видавництва стала на паузу, а офіс компанії перетворився на волонтерський штаб.

Як зазначає Марко Мельник, він просто роздаровував знайомим військовим книжки видавництва, адже бізнес фактично помер. Повернути видавництво до життя вдалося за підтримки Українського ветеранського фонду.

За підтримки Українського ветеранського фонду вдалося реанімувати видавництво та відновити діяльність.

За словами видавця, своєю діяльністю видавництво робить максимум для того, аби “учасники бойових дій осягнули цінність свого досвіду на війні. Щоб вони побачили, що їх цінують інші. Важливо було зафіксувати в історії їхню участь та мотивацію у війні”.

Нещодавно видавничий дім було долучено до проєкту Мінветеранів “Створено Захисниками”. 50% коштів від продажів видавництва йдуть на книжки для військових.

Instagram

Видавництво “Дім химер”

Влад Сорд, засновник видавництва "Дім Химер"

Засноване ветераном 93-ї бригади "Холодний Яр" Владом Сордом спільно з дружиною-письменницею Вікторією Гранецькою. Видавництво спеціалізується на виданні виключно тайтлів від вітчизняних авторів, спеціалізуючись на містично-психологічних трилерах, горорах, темному фентезі, науковій фантастиці, мілітарній прозі, антиутопіях, магічному реалізмі.

“Дім химер” є по-справжньому родинною справою та водночас реабілітацією для військового. Свої тайтли видавництво активно промотує в мережі, беручи участь у Книжковому Арсеналі в Києві, Форумі видавців у Львові та інших ярмарках і фестивалях.

Видавці долучаються до ветеранських ініціатив, будучи в лавах ГО Ветеранське Братерство та організовуючи літературні заходи по Вінниччині та за її межами. Саме “Діх химер” започаткували тренд на створення буктрейлерів до книжок.

Наприкінці 2019 року перша прозова збірка військово-містичних оповідань на реальних подіях “Безодня” Влада Сорда, що представляє жанр військової міфології, увійшла в довгий список номінації “Книга Року BBC”.

Instagram