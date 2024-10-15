Місцеві жителі занепокоєні облаштуванням інклюзивного скверу у Чеховському провулку: подробиці

У Києві мешканці будинку №11 по Чеховському провулку, що у Шевченківському районі міста занепокоєні ініціативою Київради облаштувати сквер біля їх будинку.

Про це пише "Хмарочос".

Жителі будинку проти вирубки насаджень та встановлення лавок на відстані ближче ніж 10 метрів від будинку, оскільки за їхніми словами, раніше це спричиняло шум і на лавках часто проводили час компанії, що вживали алкоголь. Також вони скаржаться, що їх не поінформували про проведення робіт, а на громадські слухання не запрошували і їм не відомо, чи взагалі їх проводили.

Проєкт створення скверу було затверджено рішенням Київської міської ради №8/231-1348/ПР від 27.10.2023 року. За словами мешканців, на початку жовтня 2024 року на території з’явилася огорожа та встановлено інформаційну дошку з написом "Капітальний ремонт скверу". Проте, жодних консультацій з мешканцями щодо плану робіт не проводилося. Вони підтримують ідею створення інклюзивного простору для пацієнтів Інституту травматології та ортопедії, але наполягають на тому, щоб їх інтереси враховувались.

Жителі будинку у зверненні до міської влади зазначають, що Будинок №11 на провулку Чеховському, збудований у 1912 році, є пам’яткою архітектури місцевого значення і належить до об’єктів культурної спадщини Шевченківського району.

Раніше ми писали, що у 2024 році в Києві облаштують 6 інклюзивних парків і скверів. Серед них і сквер у пров. Чеховському в Шевченківському районі біля Інституту травматології та ортопедії НАМН України.

Фото: Хмарочос