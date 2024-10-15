У ЖК “Комфорт Таун” облаштували укриття для гімназії за проєктом archimatika: як воно виглядає

У ЖК “Комфорт Таун” облаштували укриття для Гімназії А+. Проєкт втілила архітектурна компанія archimatika.

Про це йдеться в соцмережах archimatika.

Укриття запроєктували та реалізували за рекордних три місяці.

Приміщення окремо розташованого на шкільній площі укриття поділяється на три зони.

Перша зона — навчальна. Коли лунає сигнал повітряної тривоги, діти можуть продовжити учбовий процес у безпечному місці. Тут є все необхідне для продовження навчання.

Друга зона — буфет та їдальня.

Третя зона — рекреаційна. Тут діти можуть хоча б частково стабілізувати психічний стан і заспокоїтись за переглядом фільмів на проекторі або читанням у безпеці.

“Жодна дитина не заслуговує на дитинство в укритті — та навіть у таких умовах ми маємо забезпечити дітям відчуття нормальності”, — зазначають в archimatika.

Фото: archimatika