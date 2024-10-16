“Львівська майстерня шоколаду” відреставрує будинок-памʼятку XVII століття у Львові: для чого

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Наталія Габрух
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У Львові камʼяницю на вул. Сербській поруч із кавʼярнею мережі “Львівська майстерня шоколаду” відреставрують для розширення закладу.

Про це повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев на засіданні міськради.

Йдеться про триповерхову камʼяницю XVII століття, памʼятку архітектури національного значення на вул. Сербській, 5. В останні роки цю будівлю використовували як житловий будинок.

Планується провести повну реставрацію будівлі та оновити фасади з обох сторін будинку. Також хочуть облаштувати терасу на мансардному поверсі зі сторони двору.

“З тильного боку будинок потребує термінової реставрації”, — зазначив Антон Коломєйцев.

Реставрацію буде виконувати ТзОВ “Львівська майстерня шоколаду”, чия кавʼярня розташована в сусідній камʼяниці на вул. Сербській, 3.

У XVII столітті кам’яницю називали “Коломийською” або “Живертовською”. У 1712 році будівля була двоповерховою і її партер використовували як медовий і горілчаний шинок, а в подвір’ї обладнали броварню.

У другій половині ХІХ ст. її власником був Якоб Венцель, який упродовж 1873–1874 рр. реконструював фасади та замостив внутрішнє подвір'я. 1888 р. замінено конструкції даху. Деякі архітектурні роботи проводилися й на початку ХХ ст.

Фото: “Твоє місто”

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Опубліковано: 16 жовтня 2024
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