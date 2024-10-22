У Києві заборонили рух тролейбусів-”гармошок” Повітрофлотським шляхопроводом: яка причина

У Солом'янському районі Києва на Повітрофлотському шляхопроводі заборонили рух тролейбусів-”гармошок”.

Про це повідомили в спільноті “Управа КПТ”.

Основна причина — аварійність споруди та небезпека руйнування та падіння.

Заборона розповсюджується на тролейбуси №8, 17, 19, 33 та 35, які курсують на ділянці шляхопроводу над лінією швидкісного трамвая. Саме там 19 червня 2024 року обвалився тротуар .

Обмеження не стосуються тролейбусів № 4,5,7 та інших маршрутів, які розвертаються на Повітрофлотському шляхопроводі на ділянці над Берестейським проспектом.

У спільноті “Пасажири Києва” нагадали , що це вже друга мостова споруда у Києві, де обмежено рух громадського транспорту надвеликої місткості. Першим був міст Патона, який багато років нормально не обслуговувався, що призвело до його критичного стану. Також формальне обмеження існує і на Північному мості, але до фактичної заборони руху поки не дійшло.

“Відповідно до документів КП “Київавтошляхміст” на більш ніж 10 мостах і шляхопроводах Києва мають бути встановлені обмеження руху на транспорт з вагою понад 25 тон. Маса зчленованого тролейбуса з пасажирами складає близько 30 тон, тому очікуємо аналогічні обмеження на інших аварійних мостах та шляхопроводах”, — зазначають у спільноті “Пасажири Києва”.

Фото: alltransua.com