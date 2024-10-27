Суд у Києві скасував історико-архітектурний опорний план Львова: у зоні ЮНЕСКО можуть побудувати 25-поверховий будинок

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Наталія Габрух
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Шостий апеляційний суд Києва скасував історико-архітектурний опорний план міста Львова.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

“Засідання відбулося у закритому письмовому провадженні. Ні Міністерство культури, ні Львівська міська рада не мали можливості публічно захистити свою позицію”, — написав Андрій Садовий.

Рішення апеляції набуло законної сили, однак Львівська міськрада оскаржуватиме його в касаційному порядку.

“Ми готуємо касацію і не збираємось відступати, адже правда за нами. Наш обов’язок — зберегти історичну спадщину Львова для майбутніх поколінь львівʼян, а не забудовників!”, — додав Андрій Садовий.

Нагадаємо, що компанія “Нью-Трейдінг Львів” хоче збудувати 25-поверховий будинок на вулиці Липинського у Львові. Таким чином компанія намагається скасувати історико-архітектурний опорний план, затверджений Міністерством культури.

Згідно з планом, зводити будівлі з такою висотою у цій зоні Львова не можна. Будівництво там можливе до 18 метрів, а відповідно до опорного плану — до 21 метра.

На початку жовтня Львів уже подавав апеляцію та вимагав відкритого судового засідання, наголошуючи на важливості збереження архітектурної спадщини, включеної до списку ЮНЕСКО.

Фото: Urbis Air

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Опубліковано: 27 жовтня 2024
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